Gestern lief die zweite Episode der neuen MCU-Serie The Falcon and the Winter Soldier. Darin lernen Sam und Bucky nicht nur den neuen Captain America kennen, sondern treffen ebenfalls einen Mann namens Isaiah Bradley. Dieser soll ihnen dabei helfen, ein Rätsel rund um die Flag Smashers aufzuklären.

Wer Isaiah genau ist und wieso er ihnen bei der Lösung dieses Mysteriums helfen könnte, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch genauer ansehen. Doch Achtung, Spoiler voraus!

Vor The Falcon and the Winter Soldier: Wer ist Isaiah Bradley in den Comics?

Isaiah ist noch ein relativ junger Marvel-Charakter, der seinen ersten Auftritt in „Truth: Red, White and Black #1“ im Jahr 2003 hatte. Darin wurde enthüllt, dass die US-Regierung während des Zweiten Weltkrieges geheime Experimente an 300 afroamerikanischen Soldaten im Rahmen des sogenannten Project: Rebirth durchgeführt hatte. Da die Formel des Supersoldaten-Serums, das Steve Rogers seine übermenschlichen Kräfte verliehen hatte, verloren gegangen war, sollten Wissenschaftler mittels Menschenversuchen dieses Serum rekonstruieren.

Diese Experimente waren letztendlich erfolgreich, denn Isaiah erhielt dadurch tatsächlich übermenschliche Kräfte. Er besitzt eine schier unermüdliche Ausdauer, ist immun gegen die meisten Krankheiten und auch sein Alterungsprozess wurde drastisch verlangsamt. Allerdings war das Serum, im Gegensatz zum Original, unausgereift. Es fehlten einige Komponenten, weshalb es seine Potenz und auch seinen mentalen Zustand negativ beeinflusste.

Isaiah Bradley in den Comics / © Marvel Comics

Die Storyline dieser Comics, die „The Falcon and the Winter Soldier“ aufgreift, basiert übrigens auf einem dunklen Kapitel der US-Geschichte, den Tuskegee-Experimenten. Im Rahmen dieses Projekts wurden an 399 afroamerikanischen Männern aus der Stadt Tuskegee unethische Versuche durchgeführt. Ihnen wurde gesagt, sie würden eine kostenfreie medizinische Versorgung von der Regierung erhalten, stattdessen wurden sie jedoch unwissentlich mit Syphilis infiziert.

Das Projekt wurde von der US-Regierung autorisiert und gefördert und sollte dazu dienen, festzustellen, wie sich Syphilis auf natürliche Weise im menschlichen Körper entwickelt, welche langfristigen Auswirkungen die Krankheit hat und wie tödlich sie ist. Die Experimente zogen sich über 40 Jahre hin und selbst nachdem ein Heilmittel gegen die Syphilis gefunden worden war, wurde dessen Verabreichung den Männern verwehrt. Erst 1972 erlangte die Presse Kenntnis von den Versuchen, was schließlich zu deren Einstellung führte.

The Falcon and the Winter Soldier: Isaiah Bradley im MCU

In der zweiten Episode von „The Falcon and the Winter Soldier“ feierte Isaiah Bradley, gespielt von Carl Lumbly, gestern seine Marvel Cinematic Universe-Premiere. Bucky führt Sam nach einem Kampf gegen die Flag Smashers zu einem heruntergekommenen Haus. Wie sich kurz darauf zeigt, lebt dort Isaiah, den eine gemeinsame Geschichte mit Bucky verbindet.

Isaiah Bradley im MCU / © Marvel Studios

Wir erfahren, dass auch am MCU-Isaiah Experimente durchgeführt wurden, die ihm Superkräfte verliehen. Er wurde so zu einem Supersoldaten, ähnlich wie Steve Rogers zuvor. Während eines Einsatzes im Rahmen des Vietnamkriegs sollte Isaiah einen mysteriösen Attentäter ausschalten, bei dem es sich um HYDRAs Winter Soldier handelte. Sie kämpften gegeneinander und er besiegte Bucky. Später ließ die Regierung Isaiah jedoch fallen und hielt die Experimente anschließend unter Verschluss.

Bucky hatte gehofft, Isaiah könnte ihm helfen, herauszufinden, wieso die Flag Smashers die Kräfte von Supersoldaten besitzen, doch der einstige Soldat blockt ab und sagt ihnen, sie sollen sein Haus verlassen. Entsprechend müssen wir uns noch etwas gedulden, bis wir auf dieses Rätsel eine Antwort erhalten. Vielleicht liefert die nächste Episode von „The Falcon and the Winter Soldier“ bereits weitere Hinweise. Sie Serie läuft immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney+.