Marvel kündigt neue Termine für Ant-Man 3 und The Marvels an

Marvel sortiert die Starttermine der nächsten Kinofilme aus dem MCU neu. Das hat zur Folge, dass Ant-Man and the Wasp: Quantumania mit Paul Rudd und Evangeline Lilly früher als geplant bereits am 17. Februar 2023 in die Kinos kommen soll.

Dafür erhält die Produktion von The Marvels mit Brie Larson etwas mehr Zeit für die Fertigstellung und kommt somit erst am 28. Juli 2023 in die Kinos. Für nächstes Jahr ist außerdem noch ein Wiedersehen mit den Guardians of the Galaxy geplant, die am 5. Mai 2023 mit Teil 3 von James Gunn wohl ihr letztes Soloabenteuer bestreiten werden.

So sieht der Fahrplan für das MCU in 2022 und 2023 aus

Auch in diesem Jahr plant Marvel mit gleich drei neuen MCU-Filmen in den Kinos, neben den vielen Serien bei Disney+. Den Anfang macht in wenigen Tagen Doctor Strange in the Multiverse of Madness am 4. Mai 2022, gefolgt von Thor 4: Love & Thunder am 8. Juli und schließlich Black Panther 2: Wakanda Forever am 11. November 2022.

Marvels Thor 4: Erster Trailer mit Chris Hemsworth und Natalie Portman als Mighty Thor

Im Bereich Serien geht das Marvel Cinematic Universe auf Disney+ derzeit mit Moon Knight weiter, gefolgt von Ms. Marvel am 8. Juni und dem Debüt einer neuen, jugendlichen Superheldin. Ebenfalls neu im MCU ist die Serie She-Hulk mit einer jungen Heldin als Nachfolgerin des grünen Hulk, gefolgt von Secret Invasion und dem Spin-off I Am Groot mit dem Publikumsliebling aus den „Guardians of the Galaxy“-Filmen.

Zu den letzteren Produktionen stehen noch keine konkreten Releasetermine für 2022/2023 fest, weitere teilweise noch namenlose Marvel-Serien werden auf dem Streamingdienst Disney+ folgen.