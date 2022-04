Darauf haben Marvel-Fans lange gewartet: Chris Hemsworth meldet sich in seiner Paraderolle als mächtiger Donnergott mit einem neuen und mittlerweile vierten Thor-Abenteuer zurück.

Im ersten Trailer zu Thor: Love and Thunder heißt es gleich zu Beginn „Meine Heldentage sind vorbei“ und kündigt einige wichtige Neuerungen und Überraschungen im Marvel Cinematic Universe an: Jane Foster ist zurück und macht als weiblichen Thor aka Mighty Thor dem beliebten Superhelden Konkurrenz – und schwingt dabei seinen geliebten Hammer Mjölnir. Auch ein Wiedersehen mit den Guardians of the Galaxy wird es geben.

Wann kommt Thor 4 in die Kinos? Der neuste Streich von Marvel, „Thor: Love and Thunder“ kündigt sich für den 8. Juli 2022 in den Kinos an.

Hier gibt es den Teaser-Trailer auch im englischen Original zu sehen:

Erste Story-Details: So geht es in Thor 4 weiter

Die Handlung zum vierten Teil knüpft direkt an die drei Vorgängerfilme und Thors letzten Auftritt bei den Guardians an. Mit versöhnlichen Worten besinnt sich der Donnergott auf seine vergangenen Heldentaten als Avenger und wirft einen Blick auf eine friedliche Zukunft. Doch ruhig wird es auch im neuen Teil nicht werden: Als absolutes Highlight der vielen Action-Szenen im Trailer dürfte das fliegende Wikingerschiff sein, dass Fans bereits als LEGO-Bausatz erhalten.

Thor: Love and Thunder – Lego-Set bringt waschechtes, fliegendes Wikingerschiff

Ein Wiedersehen mit Tessa Thompson als Valkyrie, Jaimie Alexander als Lady Sif sowie Jeff Goldblum als Grandmaster wurde bereits bestätigt, einschließlich den Guardians Of The Galaxy mit Chris Pratt als Star-Lord. Zudem kündigt sich niemand Geringeres als Natalie Portman als Jane Foster an, die sich nach den ersten beiden Thor-Filmen zurückmeldet, um (wie in den Comics auch) zur neuen Heldin Mighty Thor mit Superkräften zu werden.

Als neuer Gegenspieler ist Batman-Darsteller Christian Bale als Gorr, the God Butcher dabei, der die Auslöschung aller Götter anstrebt. Zu guter Letzt macht Russell Crowe den Zeus.

Matt Damon (Loki), Sam Neill (Odin) und Luke Hemsworth (Thor) nahmen ihre Rollen aus dem Vorgängerfilm als asgardische Schauspieler wieder auf, unterstützt von Neuzugang Melissa McCarthy als Hela-Darstellerin in einer neuen Inszenierung von Thors Abenteuern.

Regie führt erneut Taika Waititi („Star Wars: The Mandalorian“), der schon mit dem Vorgänger „Thor: Tag der Entscheidung“ einen fulminanten und von Fans gefeierten Marvel-Film in Szene setzte.

Marvel Studios' Thor: Love and Thunder arrives only in theaters July 8. ❤️ + ⚡️ pic.twitter.com/cbs8aKiC5O — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 18, 2022