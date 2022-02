Thor: Love and Thunder – Lego-Set bringt waschechtes, fliegendes Wikingerschiff

Wenn es einen Marvel-Streifen gibt, den die wartenden Fans kaum noch abwarten können, dann ist das sicherlich der neue Thor-Film. Thor: Love and Thunder wird am 8. Juli 2022 in den deutschen Kinos uraufgeführt und könnte beide Thors gleichzeitig zeigen.

Der Film bringt Chris Hemsworth als Thor, Natalie Portman als Jane Foster, Taika Waitit als Korg und sogar Christian Bale als Gorr, den Götterschlächter auf die große Leinwand. Und eben jene Charaktere spielen bei der jüngsten Ankündigung eine große Rolle.

LEGO-Set 76208, das Wikingerschiff

Denn Disney und Lego tun sich einmal mehr zusammen, um ein neues LEGO-Set zu kreieren. Passend zum Film gibt es dieses Mal ein waschechtes Wikingerschiff. Das Lego-Set mit der Nummer 76208 ist ein echter Hingucker. Es nennt sich Das Ziegenboot.

Bei dem Spielset handelt es sich um ein fliegendes Wikingerschiff „für spannende Duelle“. Es wird von den legendären Ziegenböcken Zähneknirscher und Zähneblecker gezogen, die übrigens auch im Set enthalten sind. Enthalten sind außerdem:

1x Ziegenboot

2x Ziegenböcke

5x Minifiguren Thor Mighty Thor Valkyrie Korg Gorr

Ausrüstung wie Thors Hammer

Zubehör wie eine Karte von New Asgard, Feuerlöscher, Schraubenschlüssel oder ein Sonnensteinkristall

© Lego/Disney © Lego/Disney

Das Ziegenboot besteht aus 564 Teilen, das Modell ist 10 cm hoch, 43 cm lang und 12 cm breit und ist für eine Zielgruppe mit einem Alter von acht Jahren aufwärts geeignet. Das Boot an sich kann in der Mitte aufgeklappt werden, was die Spielbarkeit erhöht.

Wie viel kostet das LEGO-Set? In Deutschland wird das Lego-Set 49,99€ kosten. Kaufen könnt ihr es bei diesen Shops nach dem Start.

Wann erscheint das LEGO-Set? Das Ziegenboot wird in Deutschland am 26. April 2022 veröffentlicht. Ab diese Zeitpunkt wird es vom Lego Store aus verschickt. Der Vorbesteller-Startschuss fällt schon früher.