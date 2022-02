Marvel stellt einen neuen Helden im Marvel Cinematic Universe vor: Die Rede ist von Moon Knight, der am 30. März mit seiner eigenen Serie auf dem Streamingdienst Disney+ an den Start geht. Im Zentrum steht der von Oscar Isaac dargestellter recht brutaler Antiheld, der als Steven Gran aka Marc Spector gleich mehrere Persönlichkeiten in sich vereint. Gleichzeitig verfügt er über einige Superkräfte, zu denen jetzt erste Details bekannt wurden.

Erste Story-Details: Wer ist Moon Knight?

Worum geht es in der neuen Marvel-Serie? „Moon Knight“ basiert lose auf einem gleichnamigen Marvel Comic und erzählt die Geschichte von Steven Grant, einem freundlichen Souvenirverkäufer, der von Blackouts und Erinnerungen an ein anderes Leben geplagt wird.

Steven entdeckt, dass er an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet und sich seinen Körper mit dem Ex-Militär Marc Spector teilt. Bei einem Einsatz in Ägypten wird er verraten und findet bei dem mächtigen Ägyptischen Mondgott Khonshu Hilfe. Dieser verleiht ihm als sein Schutzgott übernatürliche Kräfte, die ihn bei Halbmond zum Titelhelden Moon Knight mit besonderen Fähigkeiten machen.

Moon Knight aus den Marvel-Comics im Vergleich zur Serie haben wir hier für euch in der Übersicht erläutert:

Moon Knight: Wer ist der düstere neue MCU-Antiheld?

Brutaler Antiheld mit besonderen Kräften

Der neue MCU-Antiheld dürfte den meisten noch nicht näher bekannt sein, was Marvel zum baldigen Start der neuen Serie ändern möchte. Aus diesem Grund hat Disney+ weitere Details zu Moon Knight und seinen übernatürlichen Kräften enthüllt.

Demnach unterscheiden sich seine besonderen Fähigkeiten bei den einzelnen Charakteren:

Steven Grant weist ein „athletisches Können auf olympischem Niveau“ auf und sei auch in der Lage, komplexe Akrobatik auszuführen. Grant ist eigentlich ein eher schüchterne Mann, der ein einfaches unaufgeregtes Leben führt. Jedoch leidet er an einer dissoziativen Identitätsstörung , die er entdeckt, nachdem er plötzlich Blackouts bekommt und gleichzeitig Erinnerungen und Träume erlebt, die eindeutig nicht seine sind. Mit der Zeit manifestieren sich seine anderen Persönlichkeiten in ihm.

weist ein „athletisches Können auf olympischem Niveau“ auf und sei auch in der Lage, auszuführen. Grant ist eigentlich ein eher schüchterne Mann, der ein einfaches unaufgeregtes Leben führt. Jedoch leidet er an einer , die er entdeckt, nachdem er plötzlich Blackouts bekommt und gleichzeitig Erinnerungen und Träume erlebt, die eindeutig nicht seine sind. Mit der Zeit manifestieren sich seine anderen Persönlichkeiten in ihm. Mark Spector ist Söldner, Militärexperte und ehemaliger CIA-Agent, der als ausgewiesener Experte für mehrere Kampfsportarten mit einer Vielzahl an Waffenarten umzugehen weiß. Zudem ist er im Nahkampf sehr gefährlich , sein Kampfstiel wird als besonders brutal beschrieben. So besitzt er kaum defensive Taktiken und steckt lieber einen Schlag ein als ihn abzuwehren. Auch verspürt er als Moon Knight kaum Schmerzen.

ist Söldner, Militärexperte und ehemaliger CIA-Agent, der als ausgewiesener Experte für mehrere mit einer weiß. Zudem ist er im , sein Kampfstiel wird als beschrieben. So besitzt er kaum defensive Taktiken und steckt lieber einen Schlag ein als ihn abzuwehren. Auch verspürt er als Moon Knight kaum Schmerzen. Moon Knight vereint eine Fülle an Superkräfte in sich, die ihm der Ägyptischen Mondgott Khonshu verliehen hat. Des Nachts im Mondschein zeigen seine besonderen Fähigkeiten und Kräfte ihre volle Entfaltung. So besitzt er, je nachdem wie der Mond steht, übermenschliche Agilität, Stärke und Reflexe.

Moon Knight ab März auf Disney+

Die neue Marvel-Serie „Moon Knight“ wird von Showrunner Jeremy Slater („The Umbrella Academy“) gemeinsam mit Witcher-Mitautor Beau DeMayo („Nightmare of the Wolf“) entwickelt. In weiteren Hauptrollen sind Ethan Hawke als Kultführer Arthur Harrow und Gaspard Ulliel als Anton Mogart / Midnight Man zu sehen.

Die Serie ist zunächst auf 6 Episoden ausgelegt. Ob es eine weitere Staffel geben wird, bleibt abzuwarten. Denkbar wäre auch, dass der neue Held im MCU weitere Auftritte erhält, etwa in den Marvel-Filmen in Kinos.

Marvels Moon Knight: Erste Reaktionen zum Trailer mit Oscar Isaac und Ethan Hawke – Fans zeigen sich begeistert