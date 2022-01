Mit Moon Knight kündigt sich ein neuer Superheld im Marvel Cinematic Universe an, der nach der Infinity-Saga ein neues Kapitel im MCU aufschlägt. Während im Kino bereits mit den Eternals viele neue Helden in das umfangreiche Franchise eingeführt werden, feiert der bislang noch wenig bekannte Moon Knight mit seiner eigenen Serie auf Disney+ sein Debüt.

Wann kommt Moon Knight auf Disney Plus? Die neue Marvel-Serie geht am 30. März auf dem Streamingdienst Disney+ an den Start und tritt damit in die Fußstapfen von den bisherigen Serienhits WandaVision, Loki und zuletzt Hawkeye.

Star Wars-Publikumsliebling Oscar Isaac wird zum Marvel-Helden

Den neuen Superhelden im MCU stellt übrigens Oscar Isaac dar. Ja, richtig gehört: Publikumsliebling und bester Pilot des Widerstands Poe Dameron der neuen „Star Wars“-Trilogie wird zum Marvel-Superhelden. Einen übermächtigen Bösewicht durfte er ja schon in „X-Men: Apocalypse“ darstellen, warum nicht jetzt endlich auch einen Superhelden aus den Marvel Comics.

Wie er sich dabei anstellt, könnt ihr im ersten Trailer zur neuen Marvel-Serie „Moon Knight“ sehen:

Zum Vergleich könnt ihr hier den Original-Trailer zu „Moon Knight“ sehen:

Erste Story-Details zu Moon Knight: Wer ist der neue Marvel-Superheld?

„Moon Knight“ erzählt die Geschichte von Steven Grant, einem freundlichen Souvenirverkäufer, der von Blackouts und Erinnerungen an ein anderes Leben geplagt wird. Steven entdeckt, dass er an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet und sich seinen Körper mit dem Söldner Marc Spector teilt. Als Stevens/Marcs Feinde sich ihnen nähern, müssen sie sich mit ihren komplexen Identitäten auseinandersetzen, während sie in ein tödliches Geheimnis unter den mächtigen Göttern Ägyptens hineingeraten.

In den Comics ist Moon Knight ein ausgewiesener Experte für mehrere Kampfsportarten und setzt sich für die Schwachen ein. Dabei bedient die Serie die Fans der eher dunklen und brutalen Antihelden aus den Marvel Comics, die zuvor etwa bei Netflix in Form von „The Punisher“, „Luke Cage“, „Jessica Jones“ und „Daredevil“ zu finden waren.

Erste Besetzung zu Moon Knight

Neben Oscar Isaac als titelgebender Held Moon Knight kann sich auch die bisher enthüllte Besetzung der neuen Marvel-Serie sehen lassen:

Oscar Isaac als Marc Spector / Moon Knight

als Marc Spector / Moon Knight Ethan Hawke als Kultführer Arthur Harrow

als Kultführer Arthur Harrow Gaspard Ulliel als Anton Mogart / Midnight Man

als Anton Mogart / Midnight Man May Calamawy in einer geheimen Rolle

Als Serienmacher und Showrunner fungiert Jeremy Slater, der zuvor schon den Serienhit The Umbrella Academy verantwortete. Das Drehbuch stammt vom Witcher-Mitautor Beau DeMayo des Anime-Films Nightmare of the Wolf, Regie führt Mohamed Diab. Zunächst ist eine Staffel mit 6 Episoden geplant, die auf dem Streamingdienst Disney+ gezeigt wird.

Ob es mehr wird, dürfte sich in Kürze zeigen. Man darf auch davon ausgehen, dass die neuen MCU-Helden einen Auftritt in den Filmen erhalten werden, bestätigt ist das aber noch nicht.

Check out the all new poster for Marvel Studios’ #MoonKnight and start streaming the Original series March 30 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/MOOhmQos4v — Moon Knight (@moonknight) January 18, 2022