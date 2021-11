Wann kommt Marvels Eternals kostenlos auf Disney Plus?

Marvel führt mit den Eternals eine Fülle an neuen Superhelden ins Marvel Cinematic Universe ein, angeführt von den Hauptdarstellern Angelina Jolie und „Game of Thrones“-Star Kit Harington. Die quasi Nachfolger der beliebten Avengers wie Iron Man oder Thor haben bereits am 4. November erfolgreich die Kinos weltweit erobert.

Jetzt bleibt nur noch die Frage offen, wann schließen sich die neuen MCU-Helden den Marvel-Filmen und -Serien auf Disney Plus an? Wir sagen euch, ab wann ihr den Kinofilm „Eternals“ kostenlos auf dem Streamingdienst sehen könnt.

Marvels Eternals zu Weihnachten auf Disney Plus?

Disney Plus hat seit den neuen Kinofilmen Black Widow und zuletzt Shang-Chi die eigene Regel aufgestellt, die Kinofilme rund 45 Tage nach dem Start auf dem hauseigenen Streamingdienst zu veröffentlichen. Bereits bei den letzten Kinofilmen hat man von den anfangs eingeführten zeitgleichen Release auf Disney Plus mit kostenpflichtigen VIP-Zugang für die Kunden abgesehen.

Noch hat Disney Plus keinen konkreten Termin für den Streaming-Start von Eternals bekannt gegeben. Jedoch darf man damit rechnen, dass frühestens ab dem 20. Dezember der Film (nach 45 Tagen) im Angebot von Disney Plus erscheinen wird. Damit würde der neue Marvel-Blockbuster pünktlich zu Weihnachten erscheinen.

Eternals: Eine neue Art von MCU-Film – unsere Filmkritik

Weihnachtsprogramm voll: Kommt Eternals erst Anfang des Jahres?

Der Kalender zu den Festtagen ist schon jetzt bei Disney Plus recht üppig gefüllt: Läuft doch am 22. Dezember die letzte Folge der neuen Marvel-Serie Hawkeye, eine Woche später geht am 29. Dezember die neue Star Wars-Serie Das Buch von Boba Fett an den Start. Zudem kündigt sich (in den USA) am Weihnachtstag Disneys neuer Animationsfilm Encanto an – nur wenige Tage nach dem Kinostart.

Disney hält damit ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk für seine Kunden bereit – da würde Eternals keine Ausnahme darstellen. Da jedoch bei der kürzlich veröffentlichten Liste der Dezember-Neuheiten bei Disney Plus der Marvel-Film fehlt, wird er wohl erst Anfang 2022 erscheinen, also im Januar oder Februar. Wir werden euch natürlich hier auf dem Laufenden halten.

Worum geht es in Eternals?

Der neue MCU-Film setzt direkt an die Ereignisse aus „Avengers: Endgame“ an und kündigt die Rückkehr der Helden an. Ein katastrophales Ereignis zwingt die Eternals dazu, dass sie ihre geheime Identität preisgeben müssen, um sich einer neuen und mächtigen Bedrohung entgegenzustellen: Den Deviants.

Kenner der Marvel-Comics sind die neuen Helden bereits ein Begriff, für alle anderen stellen wir hier die neuen und ungewöhnlichen Superhelden vor: Die Eternals sind Auserwählte, die einstmals von den mächtigen und gottgleichen Celestials erschaffen wurden und schon seit Jahrtausenden unerkannt auf der Erde leben. Die Außerirdischen in humanoider Gestalt sollten der Menschheit hin und wieder im Geheimen auf die Sprünge helfen.

Zur Besetzung des MCU-Films unter der Regie von Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao („Nomadland“) gehören Angelina Jolie als Thena, Kit Harington als Dane Whitman, Richard Madden als Ikaris, Gemma Chan als Sersi, Kumail Nanjiani als Kingo, Salma Hayek als Ajak, Barry Keoghan als Druig, Don Lee als Gilgamesh, Lauren Ridloff als Makkari, Brian Tyree Henry als Phastos und Lia McHugh als Sprite.