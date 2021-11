Disney Plus erweitert im Weihnachtsmonat Dezember das Programm um weitere neue Filme, Serien und Dokumentationen. Zu den Neuheiten zählen hierbei Disney Originals sowie Produktionen aus dem Hause Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr. Die Liste mit allen Neuheiten im deutschen Disney Plus-Programm findet ihr hier.

Weihnachten auf Disney Plus

Der Winter steht vor der Tür und in vielen Städten wurde bereits die erstne Weihnachtsmärkte eröffnet. Auch bei Disney Plus läutet der letzte Monat des Jahres die Weihnachtszeit ein und bietet viele nostalgische Klassiker und festliche Weihnachtsfilme bis hin zu neuen Film- und Serien-Highlights für die gesamte Familie.

Auswahl der weihnachtlichen Film- und Serien-Highlights auf Disney Plus:

Olaf präsentiert

Nicht schon wieder allein zu Haus

Kevin – Allein zu Haus

Noelle

Die gute Fee

Santa Clause – Eine schöne Bescherung

Disneys Eine Weihnachtsgeschichte

Die Muppets Weihnachtsgeschichte

Das Wunder von Manhattan

Mickys turbulente Weihnachtszeit

Weitere Highlights des Monats ist die neue Star Wars-Serie The Book of Boba Fett als Spin-off zu The Mandalorian. Im Rahmen des Disney+ Day wurde bereits ein „Boba Fett”-Special veröffentlicht, der einen Blick auf den legendären Kopfgeldjäger und seine neuen Abenteuer wirft. Disney-Kunden dürfen sich darüber hinaus auf den historischen Ritterfilm „The Last Duel” von Ridley Scott mit Matt Damon freuen sowie auf die Animationskomödie „Ron läuft schief“, die frisch aus dem Kino schon jetzt auf Disney Plus zur Verfügung steht.

Alle weiteren Neuheiten bei Disney Plus findet ihr in den Auflistungen unterhalb, sortiert nach Serien und Filmen.

1. Dezember 2021

Der Zweite Weltkrieg – Apokalypse der Moderne – Staffel 1 (National Geographic)

Ein großer Sprung – Staffel 1 (Star)

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. – Staffel 7 (Marvel)

Mayday – Alarm im Cockpit – Staffel 5, 7, 11, 14-16 (National Geographic)

Small World – Kleine ganz groß – Staffel 1 (National Geographic)

8. Dezember 2021

Good Trouble – Staffel 3 (Star)

Trust – Staffel 1 (Star)

Welcome to Earth – Staffel 1 (National Geographic)

15. Dezember 2021

Abenteuer Ägypten – Staffel 1 (National Geographic)

Foodtastic – Staffel 1 (Disney+ Original)

Muppet Babies – Staffel 1 (Disney)

22. Dezember 2021

Brickleberry – Staffel 1-3 (Star)

Mysterious Mermaids – Staffel 3 (Star)

Wunderbare Jahre – Staffel 1 (Star)

29. Dezember 2021

Club Micky Maus – Staffel 4 (Kurzfilm / Disney+ Original)

Criminal Minds: Beyond Borders – Staffel 1&2 (Star)

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer – Staffel 2 (National Geographic)

Das Buch von Boba Fett – Staffel 1 (Star Wars)



1. Dezember 2021

The Last Duel (Star)

3. Dezember 2021

Der gebuchte Mann (Star)

Die Virus-Jäger (National Geographic)

Gregs Tagebuch: Von Idioten umzingelt! (Disney)

King Arthur (Star)

Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger (Star)

Little Miss Sunshine (Star)

Spielt das Wetter verrückt? (National Geographic)

The Nightcrawlers (National Geographic)

Titanic (Star)

10. Dezember 2021

Zurück von den Toten (National Geographic)

15. Dezember 2021

Ron läuft schief (Star)

17. Dezember 2021

Al Davis vs. the NFL (ESPN / Star)

Angry Sky (ESPN / Star)

Arendelle Castle Yule Log: Cut Paper Edition (Disney+ Original)

Big Shot (ESPN / Star)

Brian and the Boz (ESPN / Star)

Broke (ESPN / Star)

D-Day: Operation Neptune (National Geographic)

Fantastic Lies (ESPN / Star)

Galacticos (ESPN / Star)

Naturgewalten hautnah (National Geographic)

No Crossover: Allen (ESPN / Star)

Port Security: Hamburg (National Geographic)

Run Ricky Run (ESPN / Star)

Silly little Game (ESPN / Star)

Slaying the Badger (ESPN / Star)

Small Potatoes: Who killed the USFI? (ESPN / Star)

The Band that wouldn’t die (ESPN / Star)

The Best that never was (ESPN / Star)

This magic Moment (ESPN / Star)

Unsinkbar: Japans verschollenes Schlachtschiff (National Geographic)

24. Dezember 2021

25 Stunden (Star)

Begabt – Die Gleichung eines Lebens (Star)

Juno (Star)

The Favourite – Intrigen und Irrsinn (Star)

Taffe Mädels (Star)

31. Dezember 2021

Derek DelGaudio’s In & Of Itself (Star)

Maze Runner – Die Auserwählten in der Todeszone (Star)

Nomadland (Star)

Pearl Harbor (Star)

The Rock – Fels der Entscheidung (Star)