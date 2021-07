Lucasfilm hat inzwischen mit der Produktion der 3. Staffel der erfolgreichen „Star Wars“-Serie The Mandalorian begonnen. Ein genauer Starttermin beim Streamingdienst Disney Plus steht bislang noch nicht fest und wird frühestens 2022 erwartet.

Derweil wächst die Liste der Besetzung für die neuen Folgen der Space-Western-Serie. Neben einem Wiedersehen mit Mando und seinem Schützling Baby Yoda wartet der Serienhit von Serienmacher Jon Favreau sicherlich wieder mit einigen Neuzugängen auf.

Ein bekannter Charakter wird in den neuen Folgen aber keine Rolle mehr spielen: Cara Dune. Nach dem Rauswurf der Schauspielerin Gina Carano wegen umstrittener Aussagen in der Öffentlichkeit, hat sich Lucasfilm inzwischen gegen eine Neubesetzung der Figur ausgesprochen.

Der Cast in The Mandalorian: Staffel 3 – Liste der Besetzung

Wer spielt in der 3. Staffel mit? Neben den Hauptcharakteren wie Mando und Baby Yoda werden wieder einige neue Gesichter erwartet. Wir führen euch in dieser Liste alle bekannten Figuren der neuen Folgen und ihre schauspielerische Besetzung auf:

Din „Mando“ Djarin : Pedro Pascal

: Pedro Pascal Grogu (Das Kind aka Baby Yoda)

(Das Kind aka Baby Yoda) Moff Gideon : Giancarlo Esposito

: Giancarlo Esposito Carl Weathers : Greef Karga

: Greef Karga Bo-Katan Kryze : Katee Sackhoff (noch nicht bestätigt)

: Katee Sackhoff (noch nicht bestätigt) Ahsoka Tano : Rosario Dawson (noch nicht bestätigt)

: Rosario Dawson (noch nicht bestätigt) Fennec Shand : Ming-Na Wen (noch nicht bestätigt)

: Ming-Na Wen (noch nicht bestätigt) Boba Fett : Temuera Morrison (noch nicht bestätigt)

: Temuera Morrison (noch nicht bestätigt) Cobb Vanth : Timothy Olyphant (noch nicht bestätigt)

: Timothy Olyphant (noch nicht bestätigt) Luke Skywalker: Mark Hamill (noch nicht bestätigt)

Anmerkung: Die Liste wird bis zum Start der 3. Staffel stetig aktualisiert und auf dem Laufenden gehalten.

Schicksal von Mando und Baby Yoda in Staffel 3 noch geheim © Disney / Lucasfilm

Wann erscheint The Mandalorian: Staffel 3?

Die Dreharbeiten zu Staffel 3 von „The Mandalorian“ haben sich nicht zuletzt auch wegen Corona verspätet. Aus diesem Grund ist ein Start der neuen Folgen Ende 2021 eher unwahrscheinlich. Vielmehr ist davon auszugehen, dass es erst 2022 weitergeht. In der Zwischenzeit haben Lucasfilm und Disney Plus die Boba Fett-Serie für Dezember 2021 bestätigt, deren Handlung einen Übergang in die 3. Staffel schaffen soll.

Start auf Disney Plus: Nicht vor 2022

Worum geht es in der 3. Staffel von The Mandalorian?

Das Finale von „The Mandalorian“ Staffel 2 ließ die zahlreichen Fans mit einer Menge offener Fragen zurück: Din Djarin (Pedro Pascal) gelang es gemeinsam mit Bo-Katan (Katee Sackhoff) seinen Schützling Grogu aus den Fängen seiner Feinde zu befreien. Kurz darauf taucht zur allgemeinen Überraschung ein Jedi-Ritter auf, der Grogu in Empfang nimmt, um ihn auszubilden und den richtigen Weg zu weisen. Für Din und Grogu heißt das Abschied nehmen auf unbekannte Zeit. Die spannende Frage bleibt nun, wie geht es mit dem Titelhelden weiter, der inzwischen das Dunkelschwert sein eigen nennen darf. Wird er Grogu noch einmal wiedersehen können?

Unterdessen setzt die „Boba Fett“-Serie genau an diesem Punkt der Handlung an. Im Spin-off wird Mando neben anderen bekannten Charaktere einen Gastauftritt haben. Da Staffel 3 wiederum auf die Ereignisse des Ablegers aufbaut, wird die Zukunft von Mando weiterhin geheim gehalten.

