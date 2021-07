Mit dem enormen, weltweiten Erfolg von The Mandalorian schließen sich demnächst eine Fülle an weiteren Star Wars-Serien dem beliebten Franchise an. Dazu zählt vor allem der nächste große Serienstart The Book of Boba Fett als direkter Ableger von „The Mandalorian: Staffel 2“.

Während wir weiterhin darüber rätseln dürfen, wann es nun endlich mit Staffel 3 auf Disney Plus weitergeht – ob noch in diesem Jahr oder doch erst 2022 – kündigt sich für diesen Dezember ein Wiedersehen mit Boba Fett in seiner ersten eigenen Serie an.

Wiedersehen mit Boba Fett ermöglicht Jon Favreau

Das Spin-off mit Temuera Morrison als legendärer Kopfgeldjäger Boba Fett, der bereits in Staffel 2 neben Mando seinen ersten Auftritt hatte, stammt ebenso von den „Mandalorian“-Machern Jon Favreau und Dave Filoni.

Nachdem inzwischen die Dreharbeiten beendet wurden, verrät der Boba Fett-Darsteller nun, dass Favreau und Filoni es sich nicht nehmen ließen, auch hier selbst die Regie zu führen. Mit an Bord sind außerdem wieder die Regisseure Bryce Dallas Howard und Robert Rodriguez, die ebenso einige Folgen der Serie in Szene setzten.

„Jon [Favreau] kam mit ein paar magischen Ideen. Wir haben großartige Regisseure an Bord – Robert Rodriguez, Favreau, Bryce Dallas Howard, Dave Filoni. Es ist einfach eine neue Welt! Es ist eine neue Welt. Sie halten die Star Wars-Sachen aber gerne unter Verschluss“, so Temuera Morrison, der noch nichts von der Story preisgeben durfte.

„Wir müssen uns die Zeitleiste [Timeline] ansehen. Wir müssen uns anschauen, wo Boba zu diesem Zeitpunkt ist. Die Story dreht sich um ein Duo. Wir haben Ming-Na Wen als Meister-Attentäter Fennec Shand da drin“, ergänzt der Schauspieler.

Ming-Na Wen als Fennec Shand © Star Wars/Disney+

Ming-Na Wen wusste anfangs nicht, welche Serie sie gerade dreht

Eine witzige Anekdote hatte Fennec-Darstellerin Ming-Na Wen kürzlich in einem Interview zu erzählen: Demnach habe sie im Vorfeld einen Vertrag für eine Hauptrolle in einer „Star Wars“-Serie unterschrieben, ohne zu wissen, um welche Serie es sich dabei genau handelt:

„Wir sind bei allem so geheimnisvoll, oder? Wir benennen die Serien nicht. Die Verträge laufen immer unter verschiedenen Namen. Die Serie hat verschiedene Namen. Als mir gesagt wurde, dass ich regelmäßig in der Serie sein werde, habe ich automatisch angenommen, dass es sich dabei um The Mandalorian 3 handelt. Und dann, als die Drehbücher herauskamen, hieß es 301, 302, 303, 304. Als ich also zwei Wochen lang mit [Temuera Morrison] und Regisseur Robert [Rodriguez] arbeitete, hatte ich keine Ahnung, dass ich tatsächlich das Spin-off drehte. Als die Crew und die Besetzung das heraus fanden, haben sie sich köstlich darüber amüsiert, so verrückt klang das. Also, ja, es war wunderbar, endlich zu entdecken, dass ich ‚The Book of Boba Fett‘ drehte. Sie nennen es in gewisser Weise ‚The Mandalorian 2.5‘. Also lag ich nicht ganz falsch.“

Nie mehr Slave 1? Star Wars-Darsteller kritisiert Disney wegen Namensänderung

Boba Fett-Serie als Sequel zu Mandalorian 3?

Zu ihrer Verteidigung spielen eine Vielzahl der Darsteller aus Staffel 2 im Spin-off mit, allen voran natürlich Temuera Morrison als Boba Fett neben Fennec Shand sowie Carl Weathers als Greef Carga, Timothy Olyphant als Cobb Vanth und auch Mando selbst wird einen kurzen Auftritt haben.

Ersten Gerüchten nach soll die Handlung der „Boba Fett“-Serie Hand in Hand mit „The Mandalorian“ Staffel 3 gehen, was die interne Benennung „The Mandalorian 2.5“ nun auch bestätigt. Nähere Details dazu werden bislang aber nicht verraten. Auch das zweite geplante Spin-off über Ahsoka gehört wohl handlungstechnisch ins gleiche Universum, so dass alle drei Serien miteinander verwoben sind und zahlreiche Überschneidungen haben werden. Dafür hat Lucasfilm inzwischen die geplante Serie Rangers of the New Republic wegen der Kontroverse um Hauptdarstellerin Gina Carano als Cara Dune auf Eis gelegt.

Temuera Morrison als Boba Fett © Star Wars/Disney+

Boba Fett kommt Ende 2021 auf Disney Plus, The Mandalorian 3 erst 2022?

Noch hat Disney Plus keine konkreten Starttermine für die neuen Serien und Staffeln der „Star Wars“-Serien bekannt gegeben. Bislang ist „The Book of Boba Fett“ für Dezember 2021 auf dem Streamingdienst angekündigt.

„The Mandalorian“ Staffel 3 dürfte sich jedoch um einige Monate verspäten. Die Dreharbeiten können (wegen Corona) erst nach der „Boba Fett“-Serie und der derzeit in Produktion befindlichen Obi-Wan-Serie beginnen, da sie teilweise am gleichen Filmset und im gleichen Filmstudio stattfinden und die Filmarbeiten wegen der Hygienevorschriften aufwendiger sind. Somit ist ein Start der 3. Staffel wohl erst 2022 möglich.

Hinzu kommt, dass Disney sicherlich nicht mehrere große „Star Wars“-Serien zeitgleich zeigen wird. Derzeit dürfen sich Fans an der neuen animierten Serie „Bad Batch“ erfreuen, die auf Disney Plus gezeigt wird.

