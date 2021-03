Bei der Fülle an neuen geplanten Serien aus dem Star Wars-Universum verliert man schon mal schnell den Überblick. Mit dem enormen Erfolg von The Mandalorian auf Disney+ sind die Verantwortlichen von Lucasfilm auf den Geschmack gekommen, statt auf Kinofilme lieber das Hauptaugenmerk auf hochqualitative Serien-Produktionen zu werfen.

So erhält (auch) Obi-Wan Kenobi eine eigene Serie, statt wie zuvor geplant einen Kinofilm als Spin-off der Reihe. Erneut schlüpft Ewan McGregor in seine ikonische Rolle als Jedi-Meister aus der Prequel-Filmtrilogie (Episode I bis III). Und weil sich nicht nur die Fans begeistert von einem Wiedersehen mit dem Publikumsliebling zeigen, darf der Darsteller gleich in einer weiteren neuen Produktion mitspielen – wenn auch nur in einer Gastrolle.

Star Wars: The Mandalorian-Star Temuera Morrison als Boba Fett spielt in Obi-Wan-Serie mit

Die Rede ist von Prequel-Serie Star Wars: Andor des Films Rogue One, in der erneut Hauptdarsteller Diego Luna als Cassian Andor zu sehen sein wird. Nun gibt es neue Gerüchte darüber, dass Obi-Wan in der Serie einen wichtigen Part einnehmen wird. Offiziell bestätigt ist das aber von Seiten des Studios noch nicht – daher sollte man die Nachricht noch mit gewisser Vorsicht behandeln.

Rogue One mit Diego Luna als Captain Cassian Andor © Disney/Lucasfilm

Worum geht es in Andor?

Fest steht, dass die Serie den Abenteuern von Captain Cassian Andor folgt, einem Spion der Rebellenallianz während des Galaktischen Bürgerkrieges gegen das Imperium. Die Handlung setzt fünf Jahre vor Rogue One ein, in dem der Rebellen-Anführer mit seinem Team die Pläne des Todesstern aus den Hänen von Darth Vader entreissen können. und somit die Grundlage für dessen Zerstörung liefern.

Im Laufe der Serie wird Captain Cassian Andor wohl auf die eine oder andere „gewagte Missionen“ geschickt, um der Galaxis die Hoffnung zurückzubringen, die sich im Griff des erbarmungslosen Imperiums befindet und diese verloren hat.

Da Obi-Wan ein wichtiger Verbündeter von Senator Bail Organa darstellt, hat er doch Prinzessin Leia in dessen Obhut gebracht, ist sein Erscheinen beim Aufbau der Rebellenallianz sicherlich von Nutzen. Zudem könnte die Andor-Serie eine Einführung in die Obi-Wan-Serie selbst darstellen. Man darf also gespannt sein, ob an den Gerüchten etwas dran ist.

Alan Tudyk als Droide K-2SO auch in Star Wars: Andor dabei? © Lucasfilm

Besetzung: Wiedersehen mit Droide K-2SO geplant?

Inzwischen haben die Dreharbeiten zur neuen Produktion begonnen. Neben einem Wiedersehen mit Diego Luna erneut als Cassian Andor bleibt weiterhin offen, ob nun Alan Tudyk als Droide K-2SO erneut mitspielen wird.

In weiteren, teilweise noch unbekannten Rollen sind dabei:

Genevieve O’Reilly als Mon Mothma

Stellan Skarsgård

Adria Arjona

Fiona Shaw

Denise Gough

Kyle Soller

Derweil ist ein erster Teaser-Trailer zur Andor-Serie erschienen, der einen kleinen Vorgeschmack auf das kommende „Star Wars“-Abenteuer liefert. Ein Release-Termin ist erst für das Jahr 2022 auf Disney+ angekündigt.