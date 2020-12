Star Wars: Andor – Neue Serie bekommt 12 Episoden, startet in 2022

Während des Disney Investor Days-Livestream in 2020 gab es unzählige Ankündigungen zum Star Wars-Franchise zu vermelden. Disney und Lucasfilm haben scheinbar alle Pläne für die nächsten Jahre offengelegt und zu einigen Serien und Filmen gab es noch detailliertere Informationen.

Unter anderem wurde bestätigt, dass The Mandalorian zwei Spin-off-Serien mit Star Wars: Ahsoka und Star Wars: Rangers of the New Republic erhalten wird.

Star Wars: Obi-Wan-Serie bringt Hayden Christensen zurück

Doch auch Neuigkeiten zur Live-Action-Serie, die auf dem Film Rogue One: A Star Wars Story basiert, wurden geteilt.

Ähnlich wie Star Wars: Ahsoka wird die Serie schlicht „Star Wars: Andor“ lauten und sich auf den namensgebenden Charakter Cassian Andor beziehen, der von Diego Luna gespielt wird.

Das wichtigste vorab: Die Serie wird vor den Ereignissen in Rogue One spielen, sie wird mit 12 Episoden länger als eine The Mandalorian-Staffel und sie feiert ihre Premiere in 2020 auf Disney Plus.

Wie viele Staffeln die Serie beinhalten wird, ist noch unklar.

Was passiert in Star Wars: Andor?

Worum geht es in „Star Wars: Andor“? Laut Beschreibung soll es sich in „Star Wars: Andor“ um die Abenteuer des Rebellen Cassian Andor während der Gründungszeit der Rebellion handeln. Diego Luna springt in die Rolle von Andor, der diesen bereits im Film gespielt hat.

Inhaltlich wird Andor wohl die eine oder andere Spionagemission absolvieren und auf „gewagte Missionen“ geschickt, um der Galaxis die Hoffnung zurückzubringen, die sich im Griff des erbarmungslosen Imperiums befindet und diese verloren hat. Hier seht ihr den Ausschnitt aus dem Livestream:

“Everything I did, I did for the Rebellion.” Andor, an Original Series set in the Star Wars universe, is streaming in 2022 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/q2IT2qzEeR — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Gegenüber Jimmy Kimmel verrät Luna, was Fans erwarten dürfen:

„Es ist im Grunde alles, was du wissen musst, um Rogue One zu verstehen. Die Geschichte hinter dem Charakter. Ich denke, ich kann das Ende spoilern. Es ist schön in eine Geschichte zu versinken, bei der man das Ende bereits kennt. Jetzt lernt man die Nuancen und einzelnen Schichten kennen. […]“

Der Ton in „Rogue One“ war, wie wir wissen, relativ düster gehalten. Denn eine Rebellion gegen ein bestehendes Regime wie das Imperium zu führen, ist trotz nachvollziehbarer Motivation einzelner Individuen in gewisser Hinsicht nicht immer nur etwas Gutes und vor allem ist solch ein Machtumsturz nicht per se schwarz und weiß. So wurde schnell klar, dass Cassian vor nichts zurückschreckt und eine sehr spezifische Sichtweise auf die Dinge entwickelt haben muss während seiner Zeit bei der Rebellion.

In „Star Wars: Andor“ dürften wir es mit einem ähnlichen Ton zu tun bekommen und es könnte viel ersichtlicher werden, weshalb Cassian so unnachgiebig gegen das Imperium vorgeht. Das wird wohl stärker in der Serie thematisiert.

Wir sind gespannt und freuen uns auf die nächste Live-Action-Serie im „Star Wars“-Universum. Star Wars: Andor erscheint 2022 auf Disney Plus.

