Die 9. Episode der Animationsserie Star Wars: The Bad Batch schlägt nicht nur die Brücke zu nie gezeigten Szenen, sondern lüftet auch ein Geheimnis, das den Kanon der Sternen-Saga nachhaltig verändert. Worum es dabei genau geht, das wollen wir uns nachfolgend etwas genauer ansehen, doch Achtung, Spoiler voraus!

Star Wars: The Bad Batch – 9. Folge enthüllt, was Omega so besonders macht

In der 9. Episode befindet sich Omega bekanntlich noch in der Gewalt des Kopfgeldjägers Cad Bane, der das Mädchen an seine Auftraggeber ausliefern will. Derweil kann Tech aufklären, warum Omega für die Kaminoaner so wertvoll ist. Bei ihr handelt es sich um einen Klon mit einer reinen DNS der Klonsoldaten der 1. Generation. Kurz gesagt ist sie somit eine unverfälschte Kopie des Spenders Jango Fett.

Darüber hinaus erklärt Tech seinen Brüdern, dass es neben Omega nur noch einen weiteren unveränderten Klon gibt, der ursprünglich auf den Namen Alpha hörte. Mittlerweile ist er jedoch als Boba bekannt, der in der 2. Staffel von „The Mandalorian“ bekanntlich ein großes Comeback feiern durfte.

Omegas wahre Herkunft ist nun eine gigantische Enthüllung, die den uns bisher bekannten Kanon der „Star Wars“-Saga verändert, schließlich wurde ein weiterer unveränderter Jango-Klon nie erwähnt. Des Weiteren wirft dies nun selbstverständlich auch neue Fragen auf. Für die unmittelbare Zukunft ist sie für die Kaminoaner natürlich eine wertvolle Ressource für die Erschaffung einer neuen, besseren Klonarmee.

Omega und ihr Bruder Alpha/Boba © Lucasfilm/Disney

Interessanter dürfte jedoch sein, was Lucasfilm mit Omega womöglich für zukünftige Projekte vorgesehen hat. Denkbar wäre beispielsweise ein Auftritt in der Ende des Jahres startenden neuen Serie „The Book of Boba Fett“, in der ihr Bruder im Mittelpunkt steht. Offiziell bestätigt ist zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nichts, doch vielleicht treffen Boba/Alpha und eine mittlerweile erwachsene Omega in der kommenden Serie aufeinander und lernen sich kennen?

Bevor diese Frage geklärt wird, dürfte es jedoch erstmal spannend in „Star Wars: The Bad Batch“ weitergehen, immerhin weiß Kloneinheit 99 nun, was ihre kleine Freundin so wertvoll macht. Die neuen Episoden der Animationsserie starten immer freitags um 9 Uhr exklusiv auf Disney Plus.