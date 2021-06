In der 9. Episode der Animationsserie Star Wars: The Bad Batch befindet sich Kloneinheit 99 auf einer verzweifelten Suche nach ihrer kleinen Freundin Omega. Diese befindet sich derweil in der Gewalt des Kopfgeldjägers Cad Bane, der das Mädchen an seine Auftraggeber ausliefern will. Ein Vorhaben, das nicht wie geplant verläuft und nebenbei verrät, dass Bane wohl an einem ganz speziellen Duell teilgenommen hat.

Star Wars: The Bad Batch – Duellierte sich Cad Bane mit Boba Fett?

Im Laufe der Episode erreicht Cad Bane einen mittlerweile verlassenen Außenposten der Kaminoaner, auf dem die Übergabe stattfinden soll. Omega kann jedoch entkommen und versucht, sich in der Anlage zu verstecken. Sehr überraschend erscheint plötzlich Fennec Shand auf der Station. Sie hat sich Banes Bezahlung unter den Nagel gerissen und will ihm nun auch noch das Mädchen abluchsen. Dabei kommt es zum Kampf der beiden Kopfgeldjäger.

Während des Scharmützels verliert Bane seinen Hut, was uns einen Blick auf seinen Kopf gewährt. Seit der Zeit der Klonkriege hat sich hier etwas verändert, denn es scheint so, als habe er vor den Ereignissen in „The Bad Batch“ eine Kopfverletzung erlitten. Dies spielt auf ein Duell an, das noch für „Star Wars: The Clone Wars“ vorgesehen war, letztendlich jedoch nie realisiert wurde. Darin sollten er und Boba Fett die Hauptfiguren sein.

Geplant war ein vier Episoden umfassender Arc, in dem sich Cad Bane und Boba Fett zusammenschließen sollten, um ein entführtes Kind auf Tatooine zu suchen. Letztendlich wäre es zu einem Aufstand gekommen, in den mehrere Kopfgeldjäger verwickelt werden sollten.

Währenddessen sollte es jedoch auch zu einem Duell zwischen Bane und Boba kommen, an dessen Ende beide Kontrahenten zu Boden gegangen wären. Etwas genauer ging hierauf Dave Filoni auf der Star Wars Celebration 2017 ein, der zur Veranstaltung auch einen Clip des Duells mitbrachte.

In „The Bad Batch“ scheint besagtes Duell tatsächlich stattgefunden zu haben und es sieht ganz danach aus, als sei Cad Bane nicht unbeschadet aus der Nummer herausgekommen. Ein weiteres Indiz, das dafür spricht, dass sich dieser eigentlich verworfene Handlungsstrang ereignete, wäre übrigens Banes Raumschiff. Geplant war, dass der Kopfgeldjäger neue Ausrüstung und ein neues Schiff in diesem Arc bekommen sollte, nämlich die Justifier und genau darin befördert er Omega auf den verlassenen Außenposten der Kaminoaner.

Darüber hinaus wirkt es ebenfalls so, als seien einzelne Shots des Duells zwischen Bane und Boba Fett in der 8. Episode der neuen Animationsserie wiederverwendet worden oder als hätten sich die Verantwortlichen davon zumindest stark inspirieren lassen. Obwohl wir dies nun natürlich nicht mit absoluter Gewissheit sagen können scheint es so, als sei dieser nie vollende Handlungsstrang mittlerweile in den offiziellen Kanon der Sternen-Saga übernommen worden.

Womöglich geht eine der noch kommenden Episoden von „Star Wars: The Bad Batch“ etwas näher auf dieses Ereignis ein oder wir könnten eventuell in der Ende des Jahres startenden Serie „The Book of Boba Fett“ mehr darüber erfahren. Die neuen Folgen der Animationsserie starten immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus.