In der 7. Episode der Animationsserie Star Wars The Bad Batch geht es hoch her, denn Kloneinheit 99 befindet sich einmal mehr in einer verzwickten Lage. Diese wird sogar aussichtsloser, als zu allem Überfluss ein alter Bekannter das Schlachtfeld betritt: Cad Bane. Doch wer ist der berüchtigte Kopfgeldjäger eigentlich?

Vor The Bad Batch: Cad Bane in The Clone Wars

Erstmals tauchte Cad Bane in der 22. Folge der 1. Staffel von „Star Wars: The Clone Wars“ auf. Darin nahm er gemeinsam mit seinen Verbündeten mehrere republikanische Senatoren als Geiseln, unter anderem Anakin Skywalkers Ehefrau Padmé Amidala. Obwohl mehrere Klonkrieger Bane letztendlich stellen konnten, gelang es ihnen nicht, den Feind in Gewahrsam zu nehmen, woraufhin dieser doch noch fliehen konnte.

Nach der Schlacht von Geonosis, in der Jango Fett den Tod fand und die den Auftakt der Klonkriege markiert, erwarb sich Cad Bane einen Ruf als gefürchtetster Kopfgeldjäger der Galaxis. Im Laufe der Zeit übernahm er zahlreiche Aufträge und arbeitete für diverse Auftraggeber, beispielsweise Count Dooku oder auch den Hutten-Clan. Während seiner Missionen geriet er darüber hinaus auch immer wieder mit verschiedenen Jedi aneinander.

Cad Bane m Gespräch mit Kanzler Palpatine / © Lucasfilm/Disney

Er kämpfte im Verlauf der Klonkriege beispielsweise gegen Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi oder auch die junge Padawan Ahsoka Tano. Obwohl er selbst kein Gespür für die Macht hatte, lernte er doch mit jeder Begegnung hinzu und zeigte sich den Jedi immer wieder als ebenbürtiger Gegner. Aufgrund seiner zahlreichen Aktionen konnte die Republik ihn irgendwann nicht mehr ignorieren und setzt auf Cad Bane ein Kopfgeld in Höhe von 500.000 Credits aus. Es gelang ihm somit über Jahre hinweg, seinen Ruf selbst gegenüber Konkurrenten wie Boba Fett auszubauen.

Während seiner Kämpfe konnte sich der kaltblütige Kopfgeldjäger nicht nur auf sein taktisches Gespür, sondern insbesondere auf sein umfangreiches Waffenarsenal verlassen. Er ist ein herausragender Schütze mit seinen Blaster-Pistolen, nutzte ansonsten jedoch ebenfalls Sprengladungen, Betäubungshandschellen oder einen Flammenwerfer im Kampf gegen seine Feinde. Im Laufe der Zeit spezialisierte er sich vor allem auf den Kampf gegen Jedi, da er für diese Aufträge in der Regel besonders gut entlohnt wurde und er sich selbst in diesen Aufeinandertreffen beweisen wollte.

Cad Bane im Duell mit Obi-Wan Kenobi / © Lucasfilm/Disney

Unklar ist derweil, was mit ihm in der finalen Phase der Klonkriege geschah. Denkbar wäre, dass er sich auch während dieser Zeit diversen Aufträgen widmete und den Zusammenbruch der Galaktischen Republik sowie den anschließenden Aufstieg des Galaktischen Imperiums aus der Ferne mitverfolgte. Doch nun kehrt Cad Bane zurück!

Cad Bane in Star Wars: The Bad Batch

In der 7. Episode von „Star Wars: The Bad Batch“ feiert der berüchtigte Kopfgeldjäger Cad Bane nun also sein großes Comeback. Wie wir im Laufe dieser Folge erfahren, wurde er von den Kaminoanern angeheuert, um die junge Omega gefangen zu nehmen und zurück nach Kamino zu bringen. Nachdem seine Kollegin Fennec Shand zuletzt noch bei diesem Auftrag versagt hatte, bringt der routinierte Krieger diesen nun zum Abschluss.

Cad Bane in „Star Wars: The Bad Batch“ / © Lucasfilm/Disney

Cad Bane ist entsprechend ein durchaus großer Name in der weit, weit entfernten Galaxis, der uns sicherlich noch einige Zeit in „Star Wars: The Bad Batch“ erhalten bleiben dürfte. Wie Hunter & Co. ihre kleine Freundin aus den Fängen des Kopfgeldjägers befreien wollen, können wir immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus verfolgen.