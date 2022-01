Pyke-Syndikat in „Solo: A Star Wars Story“ © Disney/Lucasfilm

Pyke-Syndikat in „Solo: A Star Wars Story“ © Disney/Lucasfilm

In der Serie Das Buch von Boba Fett erhalten wir nicht nur einen Einblick in das Leben des Ex-Kopfgeldjägers nach seiner Flucht aus der Sarlacc-Grube, sondern auch einen in die Unterwelt des Star Wars-Universums. Eine durchaus prominente Rolle spielt dabei das Pyke-Syndikat – doch wer ist diese Gruppierung eigentlich?

Star Wars: Das Pyke-Syndikat hatte enormen Einfluss

Kurz gesagt handelt es sich bei dieser Organisation um Gewürz-Schmuggler, die vor allem in der Unterwelt von Coruscant aktiv war. Während der Ära der Klonkriege schlossen sie sich dem an Einfluss hinzugewinnenden Schatten-Kollektiv an. Hierbei handelt es sich um eine weitere kriminelle Gruppe, die vom einstigen Sith-Lord Darth Maul angeführt wurde. Während der Belagerung von Mandalore, der finalen Schlacht der Klonkriege, erhielt das Syndikat von Maul den Befehl, unterzutauchen, da es nicht mehr sicher sei.

Nach der Machtergreifung des Galaktischen Imperiums kam das Pyke-Syndikat in Kontakt mit verschiedenen bekannten Namen der „Star Wars“-Galaxis.

Hierzu zählten vor allem Kloneinheit 99 sowie ein junges Klonmädchen namens Omega. Dreh- und Angelpunkt der Geschäfte der Verbrecherorganisation waren die Gewürzminen auf Kessel. Dort kam es zu einem berühmten Zwischenfall mit dem Schmuggler Han Solo.

Zur Zeit von „The Book of Boba Fett“ – die Serie spielt neun Jahre nach der Schlacht von Yavin IV – hat die Gruppierung allerdings einen Teil ihres einstigen Einflusses eingebüßt. Das Pyke-Syndikat hat zwar noch immer Macht im Outer Rim, jedoch weniger als zu ihren Hochzeiten. Dennoch ist es genug, um unserem mandalorianischen Hauptcharakter sowie seinen Verbündeten einige Schwierigkeiten zu bereiten und die Durchführung ihrer Pläne zu erschweren.

Mitglieder des Pyke-Syndikats in „Das Buch von Boba Fett“ © Disney/Lucasfilm

Welche Pläne das Pyke-Syndikat in der Serie tatsächlich verfolgt und ob sie eventuell erneut mit einer größeren Organisation zusammenarbeiten, muss die Zeit zeigen. Sicher ist hingegen, dass die Gruppierung Boba & Co. noch allerlei Schwierigkeiten bereiten dürfte.

