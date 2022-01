Achtung, Spoiler: Letzte Woche startete mit Das Buch von Boba Fett das jüngste Serienevent aus dem Star Wars-Universum. Darin erfahren wir, wie der berüchtigtste Kopfgeldjäger der Galaxis damals den Fall in die Sarlacc-Grube überleben konnte. Die neue Disney Plus-Show ist jedoch nicht die erste Geschichte, die uns dieses Ereignis erzählt. Nachfolgend vergleichen wir die Kanon- mit der Legends-Version.

Das Überleben des Boba Fett im Star Wars-Kanon

Erzählt wird die Story von „The Book of Boba Fett“ dabei in zwei Zeitebenen. Einmal sehen wir, wie unser Hauptcharakter und seine Freundin Fennec Shand versuchen, das Imperium von Jabba dem Hutten wiederaufzubauen. In mehreren Flashbacks erfahren wir derweil, wie es für den Antihelden weiterging, nachdem er in die Sarlacc-Grube gefallen war und drohte, von diesem gewaltigen Ungetüm verschlungen zu werden.

Kurz nachdem er gestürzt war, befindet er sich auch schon im Inneren des Biests wieder. Der Kopfgeldjäger ist zunächst etwas orientierungslos als er wieder zu Bewusstsein kommt. In seiner Nähe erspäht er einen toten Sturmtruppler. Glück für unseren Protagonisten, der es erfolgreich schafft, den restlichen Sauerstoff aus der Rüstung des Soldaten abzuzapfen.

Anschließend aktiviert Boba seine Waffen, um ein Loch in das Innere des Sarlacc zu schießen. Dort setzt er dann seinen Flammenwerfer ein und grillt die Eingeweide der Bestie. Durch diesen improvisierten Fluchtweg gelangt unsere Hauptfigur letztendlich wieder ins Freie, bricht jedoch erschöpft im heißen Sand Tatooines zusammen.

So entkam Boba Fett im Kanon dem Tod © Lucasfilm/Disney

Wenig später kommen einige Jawas des Weges, die den geschwächten Kopfgeldjäger finden und ihm seine Rüstung klauen. Später wird sich Boba aufmachen, seine Habseligkeiten zurückzuholen und er wird auf eine gewisse Kriegerin treffen, die wie er in den Weiten des Wüstenplaneten fast ihr Leben gelassen hätte. So lief es in der 1. Episode von „Das Buch von Boba Fett“, also dem aktuellen Kanon, ab. Nun werfen wir einen Blick auf die Legends-Geschichte.

Das Überleben des Boba Fett in Star Wars-Legends

Der Legends-Bereich bezeichnet das einstige Expanded Universe, also alle weiterführenden Geschichten aus Comics, Romanen oder auch Videospielen, die vor der Übernahme der „Star Wars“-Lizenz durch Disney veröffentlicht wurden. Hierzu zählte auch die Comicreihe „Das Dunkle Imperium“, deren Story nach Episode VI ansetzt und in der wir sehen, wie Boba Fett dem Sarlacc entkommen konnte.

Im Legends-Bereich überlebte Boba Fett etwas anders © Lucasfilm/Disney

Genauer wird diese alternative Version der Ereignisse in der Kurzgeschichte „A Barve Like That: The Tale of Boba Fett“ erzählt, die 1995 veröffentlicht wurde. Wie in der Disney Plus-Serie erwacht der Kopfgeldjäger im Inneren des Monsters, allerdings geht es dann anders weiter. Es gelingt unserem Protagonisten, telepathischen Kontakt mit Susejo, einem der ersten Opfer des Biests, aufzunehmen, dessen Verstand im Laufe der Jahre mit jenem des Sarlacc verschmolz.

Boba überzeugte Susejo davon, den Körper des Monsters kurz zu kontrollieren, damit dieses sein Jetpack zerstört. Der Plan gelingt und nach der Explosion nutzt unser Hauptcharakter sogleich die Gelegenheit, um sich mit einigen Granaten einen Weg in die Freiheit zu sprengen. Draußen wird Boba später vom Kopfgeldjäger Dengar gefunden, der sich um ihn kümmert. Nachdem sich der Antiheld von seinen Verletzungen erholt hat, kehrt er ein Jahr später zu Susejo zurück und verspricht ihm, sie würden sich eines Tages wiedersehen.

Die Macher der Disney Plus-Serie haben also durchaus Elemente der alten Legends-Version beibehalten. Boba erwacht noch immer im Inneren des Sarlacc und bahnt sich mit Waffengewalt einen Weg in die Freiheit. Entfernt wurden dafür die eher abgedrehten Science-Fiction-Elemente, weshalb es der Kopfgeldjäger diesmal aus eigener Kraft schafft, dem sicheren Tod letztendlich doch noch von der Schippe zu springen.

Die neuen Episoden von „Das Buch von Boba Fett“ erscheinen immer mittwochs um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus.