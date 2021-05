In der kürzlich gestarteten Animationsserie Star Wars: The Bad Batch erhalten wir spannende neue Einblicke in die Anfangstage des Galaktischen Imperiums. Während sich Kloneinheit 99 nun auf eigene Faust durch die Galaxis schlagen muss, wird andernorts der Wert der Klonsoldaten nach der Order 66 geprüft. Eine wichtige Rolle spielt dabei „Projekt Kriegsmantel“, das in der aktuellsten Episode der Serie erwähnt wird.

Star Wars: The Bad Batch: Was hat es mit Projekt Kriegsmantel auf sich?

Genauer spricht Admiral Tarkin, der mittlerweile zum Gouverneur befördert wurde, diese Initiative im Gespräch mit einem seiner Untergebenen an. Dieser hat Rekruten aus der Bevölkerung angeworben, die sich der Armee des Imperiums anschließen sollen. Erstmals erwähnt wurde „Projekt Kriegsmantel“, oder auch nur „Kriegsmantel“, übrigens bereits vor einigen Jahren in den Roman-Adaptionen des Kinofilms „Rogue One: A Star Wars Story“.

Darin fanden die Rebellen in der Zitadelle auf dem Planeten Scarif Informationen zu diversen imperialen Initiativen. Diese enthielten neben den Plänen des Todessterns eben auch Details zu Kriegsmantel. Hierbei handelt es sich um ein Programm aus den jungen Jahren des Imperiums, das dazu diente, die Klonsoldaten allmählich auszumustern. Um die Reihen anschließend wieder aufzufüllen, plante das Regime den Einzug wehrpflichtiger Soldaten.

Crosshair mit seiner neuen Einheit / © Lucasfilm/Disney

Obwohl Tarkin selbst kein sonderlich großer Fan der Klonsoldaten ist, gibt er in der 3. „Star Wars: The Bad Batch“-Folge doch zu, dass diese der neuen imperialen Armee noch von Nutzen sein könnten. Zumindest besondere Klone wie Crosshair, der als Teil eines bisher einzigartigen Squads auf Widerstandskämpfer Saw Gerrera angesetzt wurde. Unter der Leitung des Ex-Mitglieds der Kloneinheit 99 sollten dieser Trupp, dem vier Soldaten angehörten, die sich freiwillig verpflichteten, das erreichen, was die Gruppe zuvor nicht konnte.

Tatsächlich gelingt es ihnen, die Mission auszuführen und die Verbündeten des Rebellen auszulöschen – auch wenn Crosshair bei seinem neuen Team zuerst Überzeugungsarbeit leisten musste, damit diese Zivilisten exekutieren. „Projekt Kriegsmantel“ ist somit vor allem ein schleichender Prozess, der aktuell seine Schatten vorauswirft. Da Tarkin von den Ergebnissen der neuen Einheit sehr angetan ist, dürften wir in den kommenden Folgen sehr wahrscheinlich noch weitere Teams dieser Art sehen, die von herausragenden Klonsoldaten angeführt und ausgebildet werden.

„Gute Soldaten befolgen Befehle.“ / © Lucasfilm/Disney

Somit dürften natürlich auch auf unsere Hauptfiguren, die sich auf der Flucht vor ihrem Bruder und dem noch jungen Imperium befinden, allerlei Schwierigkeiten zukommen. Wie sie mit diesen umgehen werden, erfahren wir in den noch kommenden Episoden von „Star Wars: The Bad Batch“, die immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus starten.