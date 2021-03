Lucasfilm ist mit der Ankündigung einer Nachfolgeserie zur erfolgreichen Animationsserie Star Wars: The Clone Wars im vergangenem Jahr eine Überraschung gelungen. Jetzt gibt es mit einem neuen Trailer endlich mehr von der neuen Animationsserie Star Wars: The Bad Batch zu sehen – die am „Star Wars-Tag“, den 4. Mai auf Disney+ an den Start gehen wird.

Worum geht es in Star Wars: The Bad Batch?

Wie der Titel schon verrät, handelt die Story von den Bad Batch, auch als die Elite-Einheit Clone Force 99 bekannt. Dabei handelt es sich um eine einzigartige, elitäre und experimentelle Kloneinheit, die als Super-Soldaten im Rahmen der Klonkriege von den Kaminoaner erschaffen worden sind.

Die Klone der Kloneinheit 99 müssen sich in einer sich schnell verändernden Galaxis zurechtfinden. Die Mitglieder der Bad Batch setzen sich als einzigartige Truppe von Klonen zusammen, die sich genetisch von ihren Brüdern in der Klonarmee unterscheiden. Jeder von ihnen verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten, die sie zu besonders effektiven Soldaten vereint, bekannt und berüchtigt für ihre unkonventionellen Methoden.

Ihren ersten Auftritt hatten sie bereits zu Beginn der finalen Staffel von „The Clone Wars“. In ihrer eigenen Serie begeben sich die elitären Bad Batch in einer Zeit nach den Klonkriegen und dem Übergang der Republik zum Imperium auf gewagte Söldnermissionen, während sie um ihre Existenz kämpfen und nach einer neuen Bestimmung suchen.

Zu den Mitgliedern der Bad Batch gehören:

Hunter als Anführer der Elite-Einheit verfügt er über eine erhöhte Sinneswahrnehmungen und kann elektromagnetische Signale wahrnehmen.

verfügt er über eine erhöhte Sinneswahrnehmungen und kann elektromagnetische Signale wahrnehmen. Echo ist einer der tapfersten Klone, der gerne von den anderen dafür aufgezogen wird, dass er Befehle und Regeln strikt einhält.

ist einer der tapfersten Klone, der gerne von den anderen dafür aufgezogen wird, dass er Befehle und Regeln strikt einhält. Crosshair ist ein hervorragender Scharfschütze der Einheit und kann dank seiner Mutation unglaublich weit sehen.

ist ein hervorragender Scharfschütze der Einheit und kann dank seiner Mutation unglaublich weit sehen. Wrecker verfügt über eine unglaubliche Körperkraft und übersteigt mit seinen stählernen Muskeln die schon unglaublichen Kräfte der regulären Klone bei Weitem.

verfügt über eine unglaubliche Körperkraft und übersteigt mit seinen stählernen Muskeln die schon unglaublichen Kräfte der regulären Klone bei Weitem. Tech besitzt einen feingliedrigeren Körperbau im Vergleich zu den übrigen Klonen und ist der Experte für technische Geräte.

Wiedersehen mit Fennec Shand und Saw Gerrera

Neben den Klonkriegern ist auch ein Wiedersehen mit der aus „The Mandalorian“ bekannten Fennec Shand bestätigt, dargestellt von Ming-Na Wen („Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.“). Die Elite-Söldnerin hat bereits für zahlreiche Verbrechersyndikate der Galaxis als Attentäterin gearbeitet.

Zudem verrät der Trailer, dass auch ein junger Saw Gerrera in der Serie einen wichtigen Part einnehmen wird. Seine Stimme leiht ihm erneut Andrew Kishino aus „Star Wars: The Clone Wars“. Zudem dürfte der Charakter auch aus dem Film „Rogue One“ bekannt sein, hier wurde er von Forest Whitaker dargestellt.

Star Wars: The Bad Batch – Erster Blick auf die junge Fennec Shand

Die neue Serie „Star Wars: The Bad Batch“ ist nach dem Kinofilm „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ angesiedelt und stammt wie schon die übrigen animierten Serien von Mastermind Dave Filoni. Zu seinem Team gehört die Autorin Jennifer Corbett und den weiteren Produzenten Athena Portillo, Brad Rau, Carrie Beck und Josh Rimes der Serien „Star Wars Resistance“, „Star Wars Rebels“ und „The Mandalorian“.

Star Wars: Bad Batch auf Disney+

Die neue Animationsserie „Star Wars: The Bad Batch“ geht am 4. Mai (May the Fourth) exklusiv auf dem Streamingdienst Disney+ an den Start. Gezeigt wird zum Auftakt der neuen Produktion ein 70-minütiges Special der Serie. Ab dem 7. Mai dann ist jeden Freitag eine neue Episode zu sehen.

Um es mit den Worten von Hunter zu sagen: „Schnallen Sie sich an und genießen Sie die Fahrt!“

