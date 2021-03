Lucasfilm kündigte letztes Jahr nach Abschluss der erfolgreichen Animationsserie Star Wars: The Clone Wars die neue Animationsserie „Star Wars: The Bad Batch“ an.

Inzwischen steht ein Release-Termin für den 4. Mai auf Disney+ fest. Nach einem ersten Trailer ist nun ein neues Bild erschienen, das den bekannten Charakter Fennec Shand zeigt.

Fennec Shand in neuer Star Wars-Serie dabei

Bereits vorab wurde ein Wiedersehen mit der aus The Mandalorian bekannten Fennec Shand bestätigt, dargestellt von Ming-Na Wen („Star Trek“).

Die ersten Bilder der neuen Serie werfen einen völlig neuen Look auf die Elite-Söldnerin, die bereits für zahlreiche Verbrechersyndikate der Galaxis als Attentäterin gearbeitet hat. In „The Mandalorian“ befindet sie sich auf der Flucht vor Kopfgeldjägern wie den Titelhelden (und seinem Schützling Baby Yoda) und wird von Boba Fett gerettet.

Fennec Shand in „Star Wars: The Bad Batch“ © Disney/Lucasfilm

Star Wars: Wer sind die Bad Batch?

„Star Wars: The Bad Batch“ ist einige Jahrzehnte vor der Serie „The Mandalorian“ angesiedelt und zeigt eine noch junge Söldnerin Fennec Shand. Im Mittelpunkt steht jedoch die Elite-Einheit Clone Force 99 – auch als Bad Batch bekannt. Dabei handelt es sich um eine einzigartige, elitäre und experimentelle Kloneinheit, die als Super-Soldaten im Rahmen der Klonkriege von den Kaminoaner erschaffen worden. Die vier genetisch abweichenden Klonkriegern verfügen über außergewöhnliche Fähigkeiten, die sie zu besonders effektiven Soldaten vereint, bekannt und berüchtigt für ihre unkonventionellen Methoden.

Fennec Shands Erscheinen in der Serie „Star Wars: The Bad Batch“ ermöglicht Serienmacher Dave Filoni mehr über die neue Charaktere und ihre Hintergrundgeschichte zu erzählen. In der Animationsserie übernimmt Ming-Na Wen die Originalstimme ihrer Figur.

Darüber hinaus spielt Fennec Shand auch in der nächsten „Star Wars“-Serie mit, das Mandalorian-Spin-off The Book of Boba Fett, das Ende des Jahres zeitnah mit der 3. Staffel von The Mandalorian auf dem hauseigenen Streamingdienst Disney+ an den Start gehen wird.

Star Wars: The Bad Batch – Neue Serie als Nachfolger von Clone Wars angekündigt