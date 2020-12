Auf dem The Walt Disney Company Investor Day 2020 kündigte Lucasfilm jüngst bekanntlich mehrere neue Star Wars-Produktionen an und enthüllte neue Informationen zu bereits bekannten Serien. Zu letzterer Kategorie zählt die Animationsserie „Star Wars: The Bad Batch“, die schon bald exklusiv bei Disney+ starten soll.

Star Wars: Erster Trailer zur The Bad Batch-Animationsserie

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Kloneinheit 99, also der im Original Bad Batch genannte Trupp experimenteller Klonsoldaten. Nachdem wir diese erstmals in der 7. Staffel von Star Wars: The Clone Wars sahen, setzt die neue Serie ihre Story fort. Zeitlich spielt sie nach den Ereignissen von Episode III, also nach der Ausführung der Order 66.

In einer offiziellen Pressemitteilung (via Comic Book) heißt es weiterhin, wir würden Kloneinheit 99 dabei begleiten, „wie sie ihren Weg in einer sich schnell verändernden Galaxie in der unmittelbaren Zeit nach dem Klonkrieg finden.“ Seither schlägt sich die einstige Eliteeinheit vor allem mit „waghalsige[n] Söldnermissionen“ durch. Sie suchen nach einer neuen Bestimmung in der Galaxis des Imperiums.

An der „The Bad Batch“-Serie sind einige Lucasfilm-Veteranen beteiligt, die zuvor bereits an „Star Wars: The Clone Wars“, Star Wars Rebels und „Star Wars Resistance“ mitwirkten. Hierzu zählen Dave Filoni („The Mandalorian“), Athena Portillo („The Clone Wars“), Brad Rau („Rebels“) und Jennifer Corbett („Resistance“) als Executive Producer sowie Carrie Beck („Rebels“) als Co-Executive Producer.

Darüber hinaus wirkt zudem noch Josh Rimes („Resistance“) als Produzent mit. Rau ist ebenfalls als Supervising Director an der Animationsserie beteiligt, während Corbett außerdem noch als Head Writer fungiert.

„Star Wars: The Bad Batch“ hat gegenwärtig noch keinen offiziellen Starttermin bei Disney+.