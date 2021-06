In der 6. Episode von Star Wars: The Bad Batch nimmt Kloneinheit 99 einen neuen Auftrag an. Ihr Ziel ist es diesmal, wichtige Informationen zu sammeln, allerdings machen sie unerwartet Bekanntschaft mit zwei jungen Frauen, die es ebenfalls auf diese Infos abgesehen haben: Rafa und Trace Martez. Doch wer sind die beiden Schwestern?

Vor The Bad Batch: Die Rafa und Trace Martez in The Clone Wars

Ihren ersten Auftritt hatte das Schwestern-Duo in der 7. Staffel von „Star Wars: The Clone Wars“. Sie lebten damals noch auf Ebene 1313 des Planeten Coruscant, wo sie eines Tages Ahsoka Tano trafen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten freundeten sich beide mit dem Ex-Padawan an und verwickelten sie später in ein krummes Geschäft.

Rafa und Trace hatten von ihren Eltern einen Hangar geerbt, doch Rafa ließ sich mit zwielichtigen Gestalten ein, um ihrer Schwester so ein besseres Leben ermöglichen zu können. Eine dieser Missionen sollte den Schwestern jedoch fast zum Verhängnis werden, nachdem sie einen Gewürzschmuggelauftrag vom Pyke-Syndikat angenommen hatten.

Rafa und Trace Martez gemeinsam mit Ahsoka Tano © Lucasfilm/Disney

Die zwei Schwestern landeten in Gefangenschaft, doch Ahsoka gelang es, ihre Freundinnen zu befreien. Später kehrten alle drei gemeinsam zurück nach Coruscant, wo Bo-Katan Kryze bereits auf sie wartete. Die Kriegerin nahm Ahsoka daraufhin mit sich, um auf Mandalore gegen den einstigen Sith Maul zu kämpfen. Bisher war dies der letzte Auftritt von Rafa und Trace Martez im „Star Wars“-Universum.

Nach The Clone Wars: Rafa und Trace Martez in The Bad Batch

In der 6. Folge von „Star Wars: The Bad Batch“ feiern die beiden Schwestern ihr Comeback. Wie der Zufall es so will, sind sie hinter denselben Informationen her, auf die es auch Hunter und seine Brüder abgesehen haben. Es kommt, wie es kommen muss, und beide Gruppen wetteifern um die sensiblen Daten.

Letztendlich müssen sie sich jedoch verbünden, um mit heiler Haut fliehen zu können. Ehe sich ihre Wege wieder trennen, übergibt Hunter den Schwestern die Daten, da sie diese für eine gute Sache einsetzen möchten. Am Ende sprechen Rafa und Trace mit ihrem mysteriösen Auftraggeber und berichten diesem von einer Gruppe rebellischer Klone, deren Aufenthaltsort sie ihm gegebenenfalls nennen könnten.

Rafa und Trace Martez sprechen mit ihrem Auftraggeber © Lucasfilm/Disney

Für wen die zwei Martez-Schwestern arbeiten, wird allerdings nicht enthüllt. Sie deuten jedoch gegenüber dem Schaden-Charge an, die Informationen seien für jemanden gedacht, der gegen das Imperium vorgehen wolle. Denkbar wäre, dass sie für Bail Organa, Prinzessin Leias Adoptivvater, arbeiten. Allerdings könnte es auch sein, dass sie erneut an die falschen Leute geraten und Rafa sowie Trace nun eventuell für ein anderes Syndikat tätig sind.

Eine Antwort dürften wir darauf vermutlich erstmal nicht bekommen, doch es scheint so, als hätten wir Rafa und Trace Martez noch nicht zum letzten Mal in der Animationsserie gesehen. Die neuen Episoden von „Star Wars: The Bad Batch“ laufen immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus.