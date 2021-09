Disney+ Day bringt neues Star Wars: Boba Fett-Special im November

Disney kündigt einen besonderen Feiertag exklusiv für den Streamingdienst an: Am 12. November findet der Disney+ Day statt und bietet eine Fülle an Neuigkeiten und Specials etwa zu Star Wars und vielen weiteren Serien- und Film-Highlights.

Geplant sind laut der offiziellen Ankündigung, die Disney Plus-Kunden weltweit mit neuen Inhalten der Marken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star zu überraschen.

Boba Fett erhält Special vor dem Serienstart

Besondere Aufmerksamkeit liegt bei einem neuen Star Wars-Special über Boba Fett. Das Special soll schon jetzt die Fans auf die anstehende Premiere der neuen Serie The Book of Boba Fett vorbereiten, das als Spin-off zum Serienhit The Mandalorian den legendären Kopfgeldjäger mit seiner eigenen Story in den Mittelpunkt stellt. Das Special beleuchtet die Ursprünge und das Vermächtnis des Publikumshelden. Man darf davon ausgehen, dass auch weitere Details zur neuen Serie enthüllt werden, wie etwa den genauen Starttermin Ende des Jahres.

Darüber hinaus plant Disney mit einem große Simpsons-Special zur Kultserie, passend zur Premiere der 32. Staffel der Trickserie mit Homer, Bart und den Rest der gelben Familie aus Springfield. Auch Marvel steht im Mittelpunkt des besonderen Feiertags mit der Premiere des neuen MCU-Films Shang-Chi und einiges mehr. Viel mehr wird auch hier noch nicht verraten.

Weitere Highlights am Disney+ Day sind:

Premiere des Marvel-Films Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Marvel-Special wirft einen Blick in die Zukunft des Marvel Cinematic Universe

wirft einen Blick in die Zukunft des Marvel Cinematic Universe Premiere des Abenteuerfilms „ Jungle Cruise “ mit Dwayne Johnson und Emily Blunt

“ mit Dwayne Johnson und Emily Blunt Eine neue Kurzfilmreihe „ Olaf präsentiert… “ mit dem Schneemann aus „ Die Eiskönigin “

“ mit dem Schneemann aus „ “ Premiere des animierten Kurzfilms „ Ciao Alberto “ mit Figuren aus dem Pixar-Animationsfilm „ Luca “

“ mit Figuren aus dem Pixar-Animationsfilm „ “ Start des neuen Disney+ Original „ Nicht schon wieder allein zu Haus „, ein Reboot des Weihnachtsfilmklassikers „ Kevin – Allein zu Haus“

„, ein Reboot des Weihnachtsfilmklassikers „ Start der 2. Staffel von „The World According to Jeff Goldblum“

Your #DisneyPlusDay lineup has arrived (with more to come)💥🌴🚢☃🛵👓🌏➕ What are you most excited to stream on November 12? pic.twitter.com/bz8V82vFzl — Disney+ (@disneyplus) September 21, 2021

Disney Plus wächst: Streamingdienst auch in Asien erhältlich

Der Termin für den Disney+ Day ist nicht zufällig auf den 12. November gefallen, denn an dem Tag fiel 2019 der Startschuss für den neuen Streamingdienst in den USA. In Deutschland ist Disney Plus seit März 2020 erhältlich, neben vielen weiteren europäischen Ländern.

Inzwischen erobert Disney Plus auch den asiatischen Markt: Am 12. November geht der Streamingdienst in Taiwan und Südkorea an den Start, Hongkong folgt am 16. November. Japan machte 2020 den Anfang, gefolgt von vielen weiteren asiatischen Ländern seit Anfang 2021.

Disney baut somit sein weltweites Angebot für den Streamingdienst massiv weiter aus. Schon jetzt zählt der Konzern über 116 Millionen Abonnenten in über 60 Ländern weltweit. Mit dem Ausbau eines flächendeckenden und weltweiten Angebots möchte Disney Plus den lukrativen Markt von Netflix und Amazon streitig machen.

