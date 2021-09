Die Simpsons: Wann kommt Staffel 32 auf Disney Plus?

Fans dürfen sich schon bald auf frische Folgen der Kultserie Die Simpsons freuen. Die beliebte Animationsserie von Matt Groening und James L. Brooks über die gelben Bewohner von Springfield blickt bereits auf über 30 Jahre Erfolgsgeschichte mit mehr als 700 Folgen zurück.

Inzwischen steht die komplette Serie mit Homer, Marge und ihren Kindern Bart, Lisa und Maggie auf dem Streamingdienst Disney Plus zur Verfügung. Demnächst steht auch die Premiere der aktuellen 32. Staffel an.

Wann kommt Die Simpsons Staffel 32 auf Disney Plus? Die neue und aktuelle Staffel 32 geht am 29. September 2021 auf dem Streamingdienst Disney+ an den Start.

Wie viele Episoden hat Staffel 32 der „Simpsons“? Die neue Staffel umfasst 22 Episoden, ähnlich wie die bisherigen Staffeln auch, und erscheint wöchentlich mit neuen Folgen.

Erste Story-Details: So geht es in Staffel 32 der „Simpsons“ weiter

Das chaotische Leben von Homer und seiner Familie in Springfeld geht weiter: Sein Chef Mr. Burns kommt dahinter, das seine Belegschaft ihn nicht leiden kann und schleust sich kurzerhand undercover in sein eigenes Kraftwerk ein. Zu seiner Überraschung wird er schon bald mit Homer, Lenny und Carl dicke Freunde. Als die Vier mehr Zeit zusammen verbringen und sich prächtig amüsieren, versucht Burns treuer Mitarbeiter den echten Burns zurückzuholen. Im Laufe der Staffel müssen sich Homer und Co. weiteren Herausforderungen stellen – einschließlich einer liebeshungrigen neuen Mitbewohnerin, die ein Auge auf Homer geworfen hat.

„Die Simpsons“ umfasst neben 32 Staffeln und über 700 Folgen auch ein Kinofilm sowie Kurzfilme wie Bart und Loki: Zwei glorreiche Halunken und „Maggie Simpson in ‚Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen‘“, die allesamt auf Disney+ zur Verfügung stehen. Derweil geht die 33. Staffel noch im September in den USA an den Start. Weitere Staffeln sollen folgen.

