Die Simpsons im Kurzfilm mit Marvels Loki auf Disney Plus

Marvels Loki kündigt seinen Besuch in Springfield an: Die beliebte Serie Die Simpsons ist inzwischen mit sämtlichen Folgen auf Disney Plus zu sehen. Nun kommt am 7. Juli ein neuer Kurzfilm hinzu, in dem sich der Gott des Schabernacks höchstpersönlich mit Bart Simpsons messen lassen will.

Das einzigartige Crossover trägt den Titel „The Good, The Bart and The Loki“ und vereint die Kultserie mit dem erfolgreichen Marvel Cinematic Universe und seinen vielen Superhelden. Loki (mit der Originalstimme von Tom Hiddleston), der derzeit mit seiner eigenen Marvel-Serie einen enormen Erfolg auf dem Streamingdienst feiert, wird die gelbe Familie in Springfield besuchen.

Zwei Unruhestifter vereint: Loki und Bart Simpsons

Der nur wenige Minuten lange Kurzfilm zeigt einen animierten Loki, den Halbbruder des Donnergotts Thor, der aus Asgard verbannt wurde und in Springfield auf die Familie Simpsons und weitere Bewohner der Stadt trifft. Das Poster zum Film verrät bereits vorab, das es einige Anspielungen auf das MCU und die Avengers geben wird. So erscheinen etwa Figuren der Kultserie als Superhelden wie Iron Man, Captain America und einige mehr. Viel mehr wird über die Handlung aber noch nicht verraten.

„Bart und Loki: Zwei glorreiche Halunken“, so der deutsche Titel von „The Good, The Bart and The Loki“, trifft am 7. Juli auf Disney Plus ein, zeitgleich zur neuen 5. Folge der Loki-Serie. Eine direkte Verbindung zur Marvel-Serie scheint aber nicht vorgesehen zu sein.

Nach Star Wars: Der zweite Simpsons-Kurzfilm bei Disney Plus

Der neue Simpsons-Kurzfilm ist nicht die erste Produktion, die ein beliebtes Franchise von Disney miteinander vereint. Am diesjährigen Star Wars Day am 4. Mai wurde bereits ein erster Kurzfilm mit dem jüngsten Familienmitglied Marge Simpsons veröffentlicht, die auf der Suche nach ihrem verschwundenen Schnuller in die Welt von Star Wars eintaucht und sich einen legendären Lichtschwertkampf mit Darth Vader liefert. Der Film „Maggie Simpson in ‚Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen‘“ ist weiterhin auf Disney Plus abrufbar.

In a daycare far, far away… but still in Springfield. Maggie Simpson in “The Force Awakens From Its Nap” is streaming tomorrow, May the 4th on #DisneyPlus. pic.twitter.com/MMUgzkzVUc — Disney (@Disney) May 3, 2021