Neue Marvel-Serie Loki legt Rekordstart bei Disney Plus hin

Der Gott des Schabernacks hat wieder zugeschlagen: Die neue Marvel-Serie Loki mit Tom Hiddleston als gefeierter Publikumsliebling aus den „Thor“-Filmen legte am 9. Juni einen sensationellen Start auf Disney Plus hin.

Bereits die zuvor veröffentlichten Marvel-Serien wie WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier bescherten dem neuen Streamingdienst einen enormen Zuspruch von den MCU-Fans und Disney stellte einen Rekord nach dem anderen auf. Der jüngste Neuzugang „Loki“ übertrifft laut Disney-Chef Bob Chapek die bisherigen Zahlen noch einmal.

Leider bleibt Disney uns bislang konkrete Zahlen schuldig. Unabhängigen Messungen nach, etwa von der Tracking-Anwendung Samba TV, haben allein die Auftaktfolge am 9. Juni rund 890.000 amerikanische Haushalte in den ersten 24 Stunden gesehen. Die tatsächlichen (auch internationalen) Abrufzahlen dürften aber um einiges höher liegen. Schließlich vermeldete Disney Plus jüngst – nicht zuletzt auch wegen der neuen Marvel- und „Star Wars“-Serien – einen weiteren massiven Zustrom an Neukunden, inzwischen sind es weltweit über 103 Millionen Abonnenten.

Der Erfolg der Serie liegt zweifelsfrei an der Beliebtheit des Anti-Helden aus dem MCU, aber auch die vielen positiven Kritiken dürften nach den hohen Erwartungen der Fans dazu beigetragen haben. Unsere Kritik der ersten beiden Episoden der PlayCentral-Redaktion könnt ihr hier nachlesen:

Loki muss sein Zeitreise-Chaos korrigieren

Worum geht es in der Serie? Die „Loki“-Serie setzt genau nach den Ereignissen aus „Marvels Avengers: Endgame“ und der Infinity-Saga ein. Der sympathische Anti-Held im MCU stand lange genug im Schatten seines Halbbruders, Donnergott Thor (Chris Hemsworth), und sorgte mit seiner manipulativen Art schon in der Vergangenheit für eine Menge Chaos.

Loki (Tom Hiddleston) mit TVA-Agent Mobius (Owen Wilson) © Marvel/Disney

Nachdem Loki mit dem Diebstahl des Space Stone (Tesseract) die Flucht durch eine Teleportation an einen unbekannten Ort gelingt, hat er das Zeit-Raum-Gefüge des Universums verändert. Grund genug für die (aus den Comics bekannte) Organisation Time Variance Authority, den Unruhestifter zur Rechenschaft zu ziehen.

Die TVA wacht über das Multiverse und zwingt den gefangen genommenen Loki dazu, mit Mobius (gespielt von Owen Wilson) und den Time-Keepers das Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Loki springt somit in die wichtigsten Momente des Marvel Cinematic Universe, um den Zeitstrahl wieder zu korrigieren – mit reichlich Widerwillen versteht sich.

Loki auf Disney Plus sehen

Disney Plus zeigt wöchentlich immer mittwochs (statt wie sonst gewohnt freitags) die neuen Folgen der „Loki“-Serie auf dem Streamingdienst. Das Finale der 1. Staffel ist für den 14. Juli angekündigt. Ob es darüber hinaus noch weitere Staffeln geben wird, konnte noch nicht bestätigt werden. Hier könnt ihr noch einmal den Trailer zur Serie sehen: