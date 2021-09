MCU-Fans kennen das bereits: Bei Marvel gehört es von Anfang an (mit dem ersten „Iron Man“-Film) zum guten Ton, die Kinobesucher und Fans des erfolgreichen Marvel Cinematic Universe noch am Ende des eigentlichen MCU-Films und nach dem Abspann (oder mittendrin) mit weiteren Szenen zu überraschen.

In den sogenannten Post-Credits-Szenen gibt es nicht nur kleine, witzige Details zu entdecken, vor allem aber wird hier eine Verbindung zu den nächsten MCU-Filmen (und inzwischen auch Serien) geknüpft. So auch bei dem neuesten Marvel-Streifen Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, der seit dem heutigen 2. September in den Kinos gezeigt wird.

Wird es in „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ Post-Credits-Szenen geben? Fans dürfen sich auf gleich zwei Post-Credits-Szenen freuen, deren Inhalt wir hier einmal genauer betrachten möchten und darüber spekulieren, welche Bedeutung es für die Zukunft des MCU haben dürfte. Schon vorab die freudige (spoilerfreie) Information: Es wird auch einige ungeahnte Cameo-Auftritte von bekannten Charakteren geben. Also: Sitzen bleiben und sich überraschen lassen!

Achtung Spoiler-Gefahr: Da wir hier die beiden Post-Credits-Szenen inhaltlich näher behandeln werden, strotzt der nächste Teil des Textes nur so von Spoilern. Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Marvel liefert Hinweise zum Ursprung der Ten Rings

Am Ende des Films kommt es zum großen Showdown zwischen dem jungen Helden Shang-Chi und seinem übermächtigen Vater (Tony Leung), bei dem der junge Kung-Fu-Meister die Kontrolle über die Zehn Ringe erhält. Gemeinsam mit Katy (Awkwafina) und seiner Schwester Xialing (Meng’er Zhang) kehren die drei in ihr bisheriges Leben zurück, nicht ohne sich zuvor von ihrem Vater zu verabschieden.

Shang-Chi beherrscht die Macht der Zehn Ringe © Marvel/Disney

Was passiert in den Post-Credits-Szenen? In der ersten Midcredit-Szene sieht man Shang-Chi und Katy zurück in San Francisco beim Essen mit Freunden. Plötzlich erscheint Wong (Benedict Wong aus „Doctor Strange“) mit Hilfe eines Portals im Restaurant und lädt die beiden ein, mit ihm hindurchzugehen. Shang-Chi und Katy finden sich daraufhin in der Bibliothek im Sanctum Sanctorum aus dem Film „Doctor Strange“ wieder. Im Hauptquartier von Dr. Strange geht es um die Zehn Ringe, das antike Artefakt, dass Shang-Chi seinem Vater im Kampf abgenommen hat.

Die beiden bekannten Avengers Carol Danvers aka Captain Marvel (Brie Larson) und Dr. Bruce Banner aka Hulk (Mark Ruffalo) werden der Gruppe digital zugeschaltet und gemeinsam beratschlagen sie, wann der Ursprung der Zehn Ringe sein könnte. Weder Chitauri noch Kree können die Experten in der Technologie erkennen. So kommt man zu der Erkenntnis, dass die Zehn Ringe weitaus älter sein müssen als alles bisher Bekannte. Dann fällt ihnen innerhalb eines Rings etwas Ungewöhnliches auf: Ein Sender befindet sich in dem Artefakt.

Verbindung zu den Eternals?

Wird hier etwa eine Verbindung zu den „Eternals“ aufgebaut? Schließlich blicken die Eternals als neue Helden im MCU auf eine tausendjährige Geschichte vor unserer Zeit zurück. Vor rund 7.000 Jahren etwa traf die uralte Alien-Rasse die Erde, wo sie Schutz vor ihren Gegnern fanden, den Deviants. Womöglich stammen die Zehn Ringe als Artefakt selbst von den Celestials, Deviants oder Eternals ab?

Der nächste MCU-Film The Eternals dürfte die Antwort darauf sein, der bereits am 4. November 2021 in die Kinos kommt. Gleichzeitig verweist Bruce Banners Erscheinen auf die kommende neue Marvel-Serie She-Hulk, in der Banners Cousine Jennifer Walters (Tatiana Maslany) selbst zum grünen weiblichen Hulk wird. Auch Mark Ruffalo spielt in der neuen Serie mit, die 2022 auf Disney+ an den Start gehen wird.

Zukunft der neuen Helden im MCU

Wie geht es in der zweiten Post-Credits-Szene weiter? Die zweite Post-Credits-Szene nach dem Abspann zeigt auf, wie Shang-Chis Schwester Xialing (Meng’er Zhang) die Kontrolle über die Organisation Ten Rings übernimmt und Razor Fist (Florian Munteanu) fortan als ihre rechte Hand fungiert. Während sich die kriminelle Organisation unter neuer Führung neu aufstellt und in der alten Festung in China mit dem Kampf-Training beginnt, dürfte sich hier mit Xialing eine neue Gegenspielerin im MCU einfinden.

Neue Gegenspielerin im MCU? Shang-Chis Schwester Xialing (Meng’er Zhang) © Marvel Studios

Das dürfte bereits ein deutlicher Hinweis auf ein Sequel zu „Marvel’s Shang-Chi“ sein. Darin dürfte der Konflikt zwischen Shang-Chi und seiner Schwester, die neue Anführerin der Ten Rings in die nächste Runde gehen, schließlich möchte Xialing mit allen Mitteln wieder in den Besitz des mächtigen Artefaktes kommen. Marvel-Chef Kevin Feige zeigte sich schon bei der Entstehung des ersten Films begeistert von dem neuen jungen Helden und der Story, dass er bereits vorab „Shang-Chi 2“ ins Spiel brachte – ein Start der Produktion ist aber noch nicht bekannt.

Und wie geht es mit Shang-Chi und Katy weiter? Ein Wiedersehen mit den beiden neuen Helden steht zwar noch nicht fest. Da sie jedoch dank Wong offiziell ins Team der Avengers aufgenommen wurden, darf man frühestens in „Eternals“ mit einen Auftritt der neuen Superhelden rechnen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten!

