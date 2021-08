Marvels Eternals: Finaler Trailer zum MCU-Film mit Angelina Jolie

Marvel führt mit den Eternals eine neue Riege an Superhelden ins Marvel Cinematic Universe ein, die mit den Hauptdarstellern Angelina Jolie und „Game of Thrones“-Star Kit Harington künftig den beliebten Avengers wie Iron Man oder Thor bei den Fans den Rang abtreten möchten. Zum baldigen Kinostart am 4. November veröffentlicht das Studio nun den finalen Trailer zum Film.

Schon der erste Trailer lieferte eine Menge Action, gepaart mit einer guten Prise Humor. Der neue epische Trailer legt noch einmal eine kräftige Schippe drauf und klärt endlich über die Verbindung zum MCU auf:

Das sind die Eternals

Kenner der Marvel-Comics sind die neuen Helden bereits ein Begriff, für alle anderen stellen wir hier die neuen und ungewöhnlichen Superhelden vor: Die Eternals sind Auserwählte, die einstmals von den mächtigen und gottgleichen Celestials erschaffen wurden und schon seit Jahrtausenden unerkannt auf der Erde leben. Die Außerirdischen in humanoider Gestalt sollten der Menschheit hin und wieder im Geheimen auf die Sprünge helfen.

Worum geht es im Film? Der neue MCU-Film setzt direkt an die Ereignisse aus „Avengers: Endgame“ an und kündigt die Rückkehr der Helden an. Ein katastrophales Ereignis zwingt die Eternals dazu, dass sie ihre geheime Identität preisgeben müssen, um sich einer neuen und mächtigen Bedrohung entgegenzustellen: Den Deviants.

Angelina Jolie wird zur Marvel-Heldin in Eternals. © Marvel Studios

Besetzung mit Angelina Jolie und Kit Harington

Inzwischen ist die Besetzung des nächsten Marvel-Films mit einigen prominenten Namen bekannt. Unter der Regie von Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao („Nomadland“) spielen in den Hauptrollen mit:

Angelina Jolie als Thena

als Thena Kit Harington als Dane Whitman

als Dane Whitman Richard Madden als Ikaris

als Ikaris Gemma Chan als Sersi

als Sersi Kumail Nanjiani als Kingo

als Kingo Salma Hayek als Ajak

als Ajak Barry Keoghan als Druig

als Druig Don Lee als Gilgamesh

als Gilgamesh Lauren Ridloff als Makkari

als Makkari Brian Tyree Henry als Phastos

als Phastos Lia McHugh als Sprite

Der MCU-Fahrplan von Phase 4 im Jahr 2021

Nach über einem Jahr Zwangspause Corona-bedingt, legt Marvel nun in den Kinos mit gleich mehreren Filmen noch in diesem Jahr los. Zum Auftakt von Phase 4 des MCU dürfen wir uns auf folgende Superhelden-Produktionen freuen: