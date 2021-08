Die Überraschung ist geglückt: Marvel bestätigt einen prominenten Neuzugang zur Besetzung des nächsten Kinofilms aus dem erfolgreichen Marvel Cinematic Universe. Tatsächlich wird Hollywoodstar Ben Kingsley erneut in seine ikonischen Rolle als Trevor Slattery aka Fake-Mandarin im MCU-Film Marvel’s Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings schlüpfen.

Auf der Premierenfeier des Films in Hollywood überraschte der Schauspieler mit seinem Erscheinen auf dem roten Teppich die Fans – und die zeigen sich begeistert. Kinostart ist für den 2. September 2021 angekündigt.

Sir Ben Kingsley with fans at the World Premiere of #ShangChi pic.twitter.com/RsIAjqYFEk — Shang-Chi (@shangchi) August 17, 2021

Fans zeigen sich begeistert von Ben Kingsleys Rückkehr

Die Reaktionen der Marvel-Fans auf die freudige Nachricht über die Rückkehr von Ben Kingsleys Fake-Mandarin ließ nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Fans zeigen sich begeistert von der Besetzung und können den Kinostart kaum abwarten.

Schon der neuste Trailer enthüllte die Rückkehr eines wohl bekannten Gegenspielers: The Abomination (erneut von Tim Roth dargestellt) aus „Der unglaubliche Hulk“ tritt gegen Wong (Benedict Wong) aus „Dr. Strange“ in einem Cage-Fight an, der ein wenig an den Gladiatorenkampf aus „Thor 3“ erinnert. Anscheinend ist hier ein erster Bezug zu „Dr. Strange 2“ oder zur neuen Marvel-Serie „She-Hulk“ zu sehen.

It's pretty wild that #ShangChi will bring Tim Roth and Ben Kingsley back to the MCU. — Ari Fantis (@rprez2012) August 17, 2021

Worum geht es im neuen Marvel-Film? Der chinesische Kung-Fu Meister Shang-Chi ist in den Marvel-Comics kein Unbekannter und wird nun mit dem neuen Marvel-Film erstmals ins MCU eingeführt. Der junge Shang-Chi führt ein völlig normales Leben in San Francisco, als er eines Tages von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt wird: Was bislang niemand ahnt, dass Shang-Chi der Sohn eines mächtigen und skrupellosen Oberhaupt einer kriminellen Organisation ist, die Ten Rings.

Dieser trainierte seinen Sohn ganz im Zeichen der langen Familientradition zu einem einzigartigen Martial-Arts-Kämpfer, um aus ihn eines Tages seinen Nachfolger zu machen. Doch als Shang-Chi mit den Jahren feststellen muss, welch ein Verbrecher sein Vater ist, sagt er sich los und verschwand, um sich ein eigenes Leben aufzubauen. Doch dann gerät er erneut ins Visier der Ten Rings.

Besetzung: Simu Liu wird zum neuen Marvel-Helden

In den Hauptrollen sind Simu Liu („The Expanse“) als Shang-Chi, Awkwafina („Jumanji 2“) als Katy, Michelle Yeoh („Star Trek: Discovery“) als Jiang Nan, Tony Leung („Red Cliff“) als Wenwu, Anführer der Ten Rings sowie Florian Munteanu („Creed II“) als Razor Fist zu sehen.

Das Erscheinen von Ben Kingsley als Trevor Slattery aka Fake-Mandarin bestätigt einmal mehr den mächtigen Oberschurken Mandarin im neuen MCU-Film, der eine wichtige Rolle einnimmt. Ben Kingsley hatte bereits als alternative Version des Mandarin seinen ersten Auftritt in „Iron Man 3“, was jedoch für einigen Unmut unter den Marvel-Fans sorgte, hatten sie doch den echten Oberschurken aus den Comics erwartet.

Erste Trailer mit The Abomination

Inzwischen ist ein erster Trailer zum Film erschienen, der einen Blick auf den neuen schlagkräftigen Superhelden im MCU wirft:

Zudem stellt ein kürzlich veröffentlichtes Featurette den jungen Helden und sein Werdegang vor: