Das Marvel Cinematic Universe wächst um einen neuen Superhelden: Erstmals darf ein asiatischer Martial-Arts-Kämpfer an der Seite der beliebten Superhelden wie Iron Man, Thor, Black Widow und Captain America kämpfen. Die Rede ist von Shang-Chi, der noch in diesem Jahr mit seinem ersten Soloabenteuer in die Kinos kommt: „Marvel’s Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ kommt am 2. September in die Kinos.

Erster Action-Trailer lässt es krachen

Jetzt ist ein erster Trailer zum Film erschienen, der den neuen Superhelden aus dem MCU vorstellt und besonders für Marterial-Arts-Fans ein Fest darstellen dürfte:

Wer ist der neue Held Shang-Chi?

Der chinesische Kung-Fu Meister Shang-Chi ist in den Marvel-Comics kein Unbekannter: Seinen ersten Auftritt hatte der von Steve Englehart und Jim Starlin entwickelter neuer Superheld und Meister asiatischer Kampfkünste in Special Marvel Edition #15 im Jahr 1973. Zu diesem Zeitpunkt sind asiatische Kung-Fu-Filme mit Bruce Lee im Westen angekommen und besonders in Hollywood sehr gefragt. Für den neuen Marvel-Helden soll laut den Autoren als Vorlage neben den Kung-Fu-Filmen auch die Romane über Dr. Fu Manchu dienen, ein mächtiger Bösewicht, der die Weltherrschaft an sich zu reißen möchte und schon vielfach in Filmen Anwendung fand – auch Kultregisseur Quentin Tarantino bediente sich der Figur des Oberschurken in seinen Filmen.

Marvel hatte zudem die Rechte an den Dr. Fu Manchu Comics erhalten. Was liegt da näher, als auch einen Marvel-Helden zu schaffen, der hervorragend über asiatische Kampfkünste verfügt und das Ensemble der vielen unterschiedlichen Superhelden erweitert: Shang-Chi wird als hervorragender Kung-Fu Meister in die Marvel Comics eingeführt, der sich zunächst als unbekannter Sohn des Oberschurken Dr. Fu Manchu gegen die Machenschaften seines Vaters stellt und für Gerechtigkeit kämpft. Als Vorbild für den neuen Helden diente niemand Geringeres als Bruce Lee, der Kung-Fu Meister schlechthin. Bis heute sind zahlreiche Comic-Reihen mit Shang-Chi erschienen – doch verfilmt wurde bislang kein Comic, bis jetzt…

Kein MCU-Film in 2020: Marvel verschiebt Black Widow mit Scarlett Johansson auf nächstes Jahr

Darum geht es im 25. MCU-Film

Im neuen MCU-Film „Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings“ lernen wir den jungen Kung-Fu Meister kennen, der ein völlig normales Leben in San Francisco lebt. Doch dann gerät er eines Tages ins Visier der kriminellen Organisation Ten Rings und wird von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt.

Denn was bislang niemand ahnt, ist Shang-Chi der Sohn eines mächtigen und skrupellosen Oberhaupt einer kriminellen Organisation. Der trainierte seinen Sohn zu einem einzigartigen Martial-Arts-Kämpfer um aus ihn eines Tages seinen Nachfolger zu machen. Doch als Shang-Chi mit den Jahren feststellen muss, welch ein Verbrecher sein Vater ist, sagt er sich los von ihm und verschwindet, um sich ein eigenes Leben aufzubauen.

Besetzung: Wiedersehen mit dem Mandarin

Sehr zur Freude der Fans wird tatsächlich der mächtige Oberschurke Mandarin im neuen MCU-Film eine Rolle spielen, so jedenfalls versprach es unlängst Marvel-Chef Kevin Feige. Nachdem der populäre Schurke und Gegenspieler bereits in „Iron Man 3“ (dargestellt von Ben Kingsley) Einzug ins MCU erhielt, reagieren die vielen Marvel-Fans äußerst ungehalten darüber, dass aus dem mächtigen Schurken fast schon eine Lachnummer gemacht wurde. Nach den heftigen Reaktionen wurde die Figur nachträglich als Mandarin-Imitator benannt.

Jetzt endlich möchte der Marvel-Chef es bei den Fans mit dem Erscheinen des echten Mandarin wieder gutmachen. Warten wir’s ab, ob es ihm gelingen wird. Die Besetzungsliste des Films, der vom Regisseur Destin Daniel Cretton bis zu den Hauptdarstellern ausschließlich mit asiatischen Darstellern bestückt ist, liest sich wie folgt:

Simu Liu („The Expanse“) als Shang-Chi

(„The Expanse“) als Shang-Chi Awkwafina („Jumanji 2“) als Katy

(„Jumanji 2“) als Katy Michelle Yeoh („Star Trek: Discovery“) als Jiang Nan

(„Star Trek: Discovery“) als Jiang Nan Tony Leung („Red Cliff“) als Wenwu / The Mandarin und Anführer der Ten Rings

(„Red Cliff“) als Wenwu / und Anführer der Ten Rings Florian Munteanu („Creed II“) als weiterer bekannter Schurke Razor Fist

Mit „Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings“ wird der neue Held Shang-Chi in Phase 4 des MCU eingeführt und dürfte künftig auch an der Seite der übrigen Avengers gegen das Böse kämpfen – ganz so wie in den Comics. Lasst es uns in den Kommentaren wissen, was ihr von dem neuen MCU-Helden haltet.