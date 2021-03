Lebensechter Captain America-Schild wird wegen Serie & Jubiläum neu aufgelegt!

Auf Disney Plus lief erst kürzlich am 19. März 2021 die Marvel Studios-Serie The Falcon and the Winter Soldier an, in der sich unter anderem die Frage gestellt wird, was aus dem Vermächtnis von Captain America wird. Und ehe die Serie zu sehr ins Detail geht, können wir euch das schon vorzeitig beantworten: ihr tretet das Vermächtnis von Steve Rogers an!

Zur Feier des Seriendebüts und eigentlich mehr zum 80. Jubiläum von Marvel Comics produziert Disney nämlich gemeinsam mit Hasbro eine lebensechte Replika zum Schild von Captain America.

© Disney/Marvel/Hasbro

Hierbei handelt es sich um die „Hasbro Marvel Legends 80th Anniversary Captain America Classic Shield 1:1 Prop Replica“, die jeden Marvel-Fan aus den Socken haut. Wer 80 Jahre Marvel feiern möchte, kann diesen Schild aus der beliebten „Marvel Legends“-Reihe von Hasbro für zu Hause erwerben.

Der Schild erscheint am 31. Mai 2021 und kann ab sofort vorbestellt werden bei den folgenden Händlern für einen Preis von rund 129 Euro. Bedenkt, dass er nahezu überall vorausverkauft ist. Lediglich bei Actionfiguren24 ist er gerade noch erhältlich:

Info: Das ging ja schnell mit den leeren Beständen. Wir updaten die Meldung, wenn sich hier etwas bei der Verfügbarkeit tut!

Bedenkt, es ist eine lebensechte Nachbildung von Captain Americas Schild aus dem klassischen Comic in Originalgröße, also in einem 1-zu-1-Verhältnis. Ihr könnt ihn also für euer Cosplay oder ähnliches verwenden!

Schild samt Verpackung © Disney/Marvel/Hasbro

Zum Tragen wurde der Schild nämlich mit robusten Halteschlaufen an der Innenseite ausgestattet. Ihr könnt es als Cosplay auf der nächsten Comic Convention, der gamescom oder im Rollenspielbereich tragen. Und wenn ihr ihn nicht selbst ausrüsten möchtet, macht sich das Schmuckstück wunderbar an eurer Wand als Sammelstück.

Wichtig: Hierbei handelt es sich nicht um ein Spielzeug im eigentlichen Sinne. Es ist Merchandise, das von Hasbro eine Einstufung ab 18 und aufwärts erhalten hat. Man könnte höchstens sagen, es ist ein Spielzeug für Erwachsene. In jedem Fall ist der Schild nichts für kleine Kinder!