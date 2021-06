Das erfolgreiche Marvel Cinematic Universe wird um einen neuen Comic-Helden reicher: Erstmals nimmt ein asiatischer Martial-Arts-Kämpfer seinen Platz bei den beliebten Avengers ein. Bevor er jedoch auf die vielen Superhelden trifft, bekommen wir seine Origin-Story im neuen MCU-Film „Marvel’s Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ zu sehen. Kinostart ist für den 2. September 2021 angekündigt.

Als weiteren Appetithappen nach einem ersten Teaser-Trailer vor zwei Monaten ist nun der erste Trailer erschienen: Der knüpft ein wenig an die bereits gezeigten Szenen an und stellt den inneren Konflikt des Helden zwischen der Tradition seiner Familie und seinen Widerstands gegen seinen Vater in den Mittelpunkt. Bespickt werden die vielen neuen Szenen mit jede Menge Action-Szenen die nicht nur Marterial-Arts-Fans gefallen dürften.

Doch aufgepasst: Am Ende kündigt sich mit The Abomination (Tim Roth) überraschend ein weiterer wohl bekannter Gegner an, den es zu besiegen gilt. In den letzten Sekunden des Clips tritt Abomination gegen Wong (Benedict Wong) aus „Dr. Strange“ in einem Cage-Fight an, der ein wenig an den Gladiatorenkampf aus „Thor 3“ erinnert. Ob hier schon ein erster Bezug zu „Dr. Strange 2“ oder zur neuen Marvel-Serie „She-Hulk“ genommen wird?

Erste Story-Details zum 25. MCU-Film Shang-Chi

Der chinesische Kung-Fu Meister Shang-Chi ist in den Marvel-Comics kein Unbekannter: Seinen ersten Auftritt hatte der von Steve Englehart und Jim Starlin entwickelte neue Held und Meister asiatischer Kampfkünste in „Special Marvel Edition #15“ im Jahr 1973. Als Ideengeber dienten damals die kultigen asiatischen Kung-Fu-Filme mit Bruce Lee, sowie die berüchtigte Figur des Dr. Fu Manchu als mächtiger Bösewicht, der die Weltherrschaft an sich reißen möchte.

Im neuen MCU-Film „Marvel’s Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ lernen wir den jungen chinesische Kung-Fu Meister Shang-Chi kennen, der ein völlig normales Leben in San Francisco lebt. Doch dann gerät er eines Tages ins Visier der kriminellen Organisation Ten Rings und wird von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt.

Denn was bislang niemand ahnt, ist Shang-Chi der Sohn eines mächtigen und skrupellosen Oberhaupt einer kriminellen Organisation. Dieser trainierte seinen Sohn ganz im Zeichen der langen Familientradition zu einem einzigartigen Martial-Arts-Kämpfer, um aus ihn eines Tages seinen Nachfolger zu machen. Doch als Shang-Chi mit den Jahren feststellen muss, welch ein Verbrecher sein Vater ist, sagt er sich los und verschwand, um sich ein eigenes Leben aufzubauen.

Screenshot aus dem neuen Trailer zu Marvel’s Shang-Chi mit Abomination vs. Wong © Marvel

Besetzung: Oberschurke Mandarin und The Abomination bestätigt

Sehr zur Freude der Fans wird tatsächlich der mächtige Oberschurke Mandarin im neuen MCU-Film eine Rolle spielen, so jedenfalls versprach es unlängst Marvel-Chef Kevin Feige – nicht zu verwechseln mit dem von Fans viel kritisierten Mandarin-Imitator aus „Iron Man 3“ (dargestellt von Ben Kingsley).

Simu Liu („The Expanse“) als Shang-Chi

Awkwafina („Jumanji 2“) als Katy

Michelle Yeoh („Star Trek: Discovery“) als Jiang Nan

Tony Leung („Red Cliff“) als Wenwu/The Mandarin und Anführer der Ten Rings

und Anführer der Ten Rings Florian Munteanu („Creed II“) als weiterer bekannter Schurke Razor Fist

und neu Tim Roth („Der unglaubliche Hulk“) als The Abomination

Check out the new teaser poster for Marvel Studios' #ShangChi and the Legend of the Ten Rings that @SimuLiu just debuted! Experience it only in theaters September 3. pic.twitter.com/vtcHR5V2vA — Shang-Chi (@shangchi) April 19, 2021