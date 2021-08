Der nächste große Film im Marvel Cinematic Universe trägt den Titel Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings und führt den ersten Kung-Fu Meister und Martial-Arts-Kämpfer als neuen Superheld ins MCU ein. Kinostart ist am 2. September, jedoch wird es wohl keinen zeitgleichen Release auf dem Streamingdienst Disney Plus geben. Dennoch müssen Fans diesmal nicht lange darauf warten, um den neuen Marvel-Film auf dem Streamingdienst sehen zu können.

Disney+ verzichtet zwar beim neuen Marvel-Film „Shang-Chi“ auf einen kostenpflichtigen VIP-Zugang zeitgleich zum Kinostart. Dafür können alle Nutzer des Streamingportals den Actionfilm nur wenige Wochen nach dem Kinostart kostenlos auf Disney abrufen.

Wann kommt Marvel’s Shang-Chi auf Disney Plus? Der Kinofilm ist bereits ab dem 17. Oktober kostenlos auf Disney+ abrufbar – ohne einen exklusiven VIP-Zugang. Damit verkürzt Disney die Wartezeit massiv auf nur 45 Tage nach dem Kinostart, ab wann der Film kostenfrei für alle Abonnenten des Streamingdienstes im Angebot ist.

Diese Herangehensweise des Konzerns, die Filme zeitgleich zum Kinostart auch auf Disney Plus zu veröffentlichen, etwa wie bei Mulan oder zuletzt Black Widow, sorgte für einige Diskussionen. Das dürfte wohl auch ein Grund sein, warum man hier darauf verzichtet hat. Gleichzeitig kommen die Kunden von Disney+ früher als die Kinobesucher in den Genuss, den neusten Marvel-Streifen gemütlich auf der heimischen Couch zu sehen.

Exklusive Szene aus Marvel’s Shang-Chi

Zum baldigen Kinostart dürfen wir euch auf PlayCentral.de einen exklusiven Teaser zum Film präsentieren, der einen beeindruckenden Vorgeschmack auf den Actionfilm gibt:

Exklusive Szene aus Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings zeigt Martial-Arts-Action

Worum geht es in Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings?

Der chinesische Kung-Fu Meister Shang-Chi ist in den Marvel-Comics kein Unbekannter und wird nun mit dem neuen Marvel-Film erstmals ins MCU eingeführt. Der junge Shang-Chi führt ein völlig normales Leben in San Francisco, als er eines Tages von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt wird. Was bislang niemand ahnte: Shang-Chi ist der Sohn eines mächtigen und skrupellosen Oberhaupt einer kriminellen Organisation, der Ten Rings.

Dieser trainierte seinen Sohn ganz im Zeichen der langen Familientradition zu einem einzigartigen Martial-Arts-Kämpfer, um aus ihm eines Tages seinen Nachfolger zu machen. Doch als Shang-Chi mit den Jahren feststellen muss, welch ein Verbrecher sein Vater ist, sagt er sich los und verschwindet, um sich ein eigenes Leben aufzubauen. Doch dann gerät er erneut ins Visier der Ten Rings.

Neben Hauptdarsteller Simu Liu („The Expanse“) als Shang-Chi spielen außerdem noch Awkwafina („Jumanji 2“), Michelle Yeoh („Star Trek: Discovery“), Tony Leung („Red Cliff“) als Mandarin und Florian Munteanu („Creed II“) als Razor Fist mit.

Zudem dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit bekannten MCU-Charakteren freuen: Benedict Wong als Wong (aus „Dr. Strange“), Tim Roth als The Abomination (aus „Der unglaubliche Hulk“) und Ben Kingsley als Trevor Slattery aka Fake–Mandarin (aus „Iron Man 3“).