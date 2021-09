Marvels Shang-Chi Kinostart stellt neuen Rekord auf

Das erfolgreiche Marvel Cinematic Universe wird mit dem neuen Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings in den Kinos fortgesetzt. Zum Release am 2. September legt der neue Superheld und erster Kung-Fu-Meister sowie Martial-Arts-Kämpfer im MCU bereits einen rekordverdächtigen Kinostart hin.

Mit über 71,4 Millionen US-Dollar Einnahmen allein in den US-Kinos ist der neue MCU-Film der erfolgreichste Neustart der Woche und setzt sich auf Anhieb an die Spitze der Top 10 der Charts. Damit reicht der neue Marvelstreifen knapp an Black Widow heran, der im Juli auf rund 80 Millionen US-Dollar am Startwochenende kommt.

Diesmal hat jedoch Marvel nach massiven Kritiken auf einen zeitgleichen Release auf Disney Plus verzichtet, so dass der neue Held am Ende sicherlich die Nase vorn haben wird. Schon jetzt verzeichnet „Shang-Chi“ an seinem Startwochenende über 127,6 Millionen US-Dollar Einnahmen weltweit an den Kinokassen.

Dem hervorragenden Ergebnis kommt zugute, dass „Marvels Shang-Chi“ der einzige Neustart der Woche in den US-Kinos darstellt. So lockte der Film zahlreiche Neugierige in die Lichtspielhäuser, die den neuen Superhelden bei seinem MCU-Debüt erleben wollten. Auch in Deutschland startet der Blockbuster weitgehend konkurrenzlos in den Lichtspielhäusern.

Spoilerfreie Story-Details: Worum geht es in Shang-Chi?

Der chinesische Kung-Fu Meister ist in den Marvel-Comics kein Unbekannter und wird erstmals ins MCU eingeführt. Der junge Shang-Chi führt ein völlig normales Leben in San Francisco, als er eines Tages von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt wird. Was bislang niemand ahnte: Shang-Chi ist der Sohn eines mächtigen und skrupellosen Oberhaupt einer kriminellen Organisation, der Ten Rings.

Der trainierte seinen Sohn ganz im Zeichen der langen Familientradition zu einem einzigartigen Martial-Arts-Kämpfer, um aus ihm eines Tages seinen Nachfolger zu machen. Doch Shang-Chi wendet sich von seinem Vater ab, um sich ein eigenes Leben aufzubauen. Doch dann wird er von seiner Vergangenheit eingeholt und gerät erneut ins Visier der Ten Rings.

Neben Hauptdarsteller Simu Liu („The Expanse“) als Shang-Chi und Awkwafina („Jumanji 2“) als Katy spielen noch Michelle Yeoh („Star Trek: Discovery“), Tony Leung („Red Cliff“) und Florian Munteanu („Creed II“) als Razor Fist mit.

Zudem gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren aus dem MCU, wie Benedict Wong als Wong (aus „Dr. Strange“), Tim Roth als The Abomination (aus „Der unglaubliche Hulk“) und Ben Kingsley als Trevor Slattery aka Fake–Mandarin (aus „Iron Man 3“).

