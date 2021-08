Marvels neuster Streich Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings kommt am 2. September 2021 in die Kinos. Darin dürfen Fans erstmals die Bekanntschaft mit dem von Simu Liu („The Expanse“) dargestellten neuen Helden Shang-Chi machen, der als erster Kung-Fu-Meister und Martial-Arts-Kämpfer das erfolgreiche Marvel Cinematic Universe bereichern wird.

Zum baldigen Kinostart dürfen wir euch auf PlayCentral.de heute einen exklusiven Teaser zum Film präsentieren, der einen beeindruckenden Vorgeschmack auf den Actionfilm gibt.

Exklusiver Teaser-Trailer: Shang-Chi vs. Ten Rings

Was ist zu sehen? Der exklusive Teaser zeigt eine atemberaubende Actionszene in luftiger Höhe, in der der junge Titelheld und Kung-Fu-Meister Shang-Shi (Simu Liu) gemeinsam mit der von Awkwafina dargestellten Katy vor den Schergen der kriminellen Organisation Ten Rings fliehen müssen. Als es auf dem schmalen Gerüst in den obersten Stockwerken eines Wolkenkratzers keinen Ausweg mehr gibt, liefert sich Shang-Shi mit seinen Gegnern einen spektakulären Kampf – bei dem legendäre Martial-Arts-Kämpfer wie Bruce Lee stolz sein dürften.

Erste Story-Details: Worum geht es im neuen Marvel-Film?

Der chinesische Kung-Fu Meister Shang-Chi ist in den Marvel-Comics kein Unbekannter und wird nun mit dem neuen Marvel-Film erstmals ins MCU eingeführt. Der junge Shang-Chi führt ein völlig normales Leben in San Francisco, als er eines Tages von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt wird. Was bislang niemand ahnte: Shang-Chi ist der Sohn eines mächtigen und skrupellosen Oberhaupt einer kriminellen Organisation, der Ten Rings.

Dieser trainierte seinen Sohn ganz im Zeichen der langen Familientradition zu einem einzigartigen Martial-Arts-Kämpfer, um aus ihm eines Tages seinen Nachfolger zu machen. Doch als Shang-Chi mit den Jahren feststellen muss, welch ein Verbrecher sein Vater ist, sagt er sich los und verschwindet, um sich ein eigenes Leben aufzubauen. Doch dann gerät er erneut ins Visier der Ten Rings.

Neuer MCU-Held Shang-Chi © Marvel/Disney

Besetzung zum Marvel-Film mit bekannten Charakteren

Inzwischen steht die komplette Besetzung des neuen Marvel-Films von Regisseur Destin Daniel Cretton fest. Sehr zur Freude der Fans gibt es neben dem neuen jungen Helden auch ein Wiedersehen mit bekannten MCU-Charakteren. Die Liste der Hauptdarsteller liest sich wie folgt:

Simu Liu („The Expanse“) als Shang-Chi

(„The Expanse“) als Shang-Chi Awkwafina („Jumanji 2“) als Katy

(„Jumanji 2“) als Katy Michelle Yeoh („Star Trek: Discovery“) als Jiang Nan

(„Star Trek: Discovery“) als Jiang Nan Tony Leung („Red Cliff“) als Wenwu, Anführer der Ten Rings und der echte Mandarin

(„Red Cliff“) als Wenwu, Anführer der Ten Rings und der echte Mandarin Florian Munteanu („Creed II“) als Razor Fist

(„Creed II“) als Razor Fist Benedict Wong als Wong (aus „Dr. Strange“)

als (aus „Dr. Strange“) Tim Roth als The Abomination (aus „Der unglaubliche Hulk“)

als (aus „Der unglaubliche Hulk“) Ben Kingsley als Trevor Slattery aka Fake–Mandarin (aus „Iron Man 3“)

Erster Trailer zu Shang-Chi mit Abomination

Inzwischen ist auch ein erster vollständiger Trailer zum Film erschienen, der einen weiteren Blick auf den neuen schlagkräftigen Superhelden im MCU wirft: