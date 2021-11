Während wir mit Spannung auf eine 3. Staffel The Mandalorian warten, die wohl erst nächstes Jahr auf Disney Plus an den Start gehen wird, hält Lucasfilm für die vielen Fans eine weitere Serie aus dem Star Wars-Universum bereit: The Book of Boba Fett geht am 29. Dezember 2021 auf Disney+ an den Start.

Die erste „Boba Fett“-Serie bringt den beliebten und legendären Kopfgeldjäger aus George Lucas Film-Trilogie zurück, der bereits in der 2. Staffel „The Mandalorian“ einen ersten Auftritt inne hatte und nun die Handlung auf Tatooine fortsetzen wird.

Erster Trailer enthüllt: Jennifer Beals wird zur Twi’lek

Der kürzlich veröffentlichte erste Trailer zu „The Book of Boba Fett“ liefert einen ersten Blick auf die Handlung rund um die beiden beliebten Charaktere Temuera Morrison als Boba Fett und Ming-Na Wen als Fennec Shand aus „The Mandalorian 2“. Die gezeigten Szenen im epischen Trailer halten aber auch viele Überraschungen für die Fans bereit, wie etwa bekannte Orte und Charaktere sowie die restliche Besetzung mit überraschenden Cameo-Auftritten, die die Vorfreude noch einmal kräftig anheizt.

Jennifer Beals als Twi’lek im „The Book of Boba Fett“-Trailer. © Star Wars

Enthüllt wurde etwa auch die Besetzung von Jennifer Beals. Der Star aus „Flashdance“ und „The L Word“ wird in der Rolle einer Twi’lek in der Boba Fett-Serie mitspielen, wie sie nun selbst per Twitter bestätigte. Die humanoide Spezies Twi’lek mit zwei tentakelartigen Lekku am Hinterkopf dürfte den Fans bereits aus „Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ und den Serien „Clone Wars“ und „Rebels“ bekannt sein. Zu ihren berühmtesten Vertretern gehört etwa Aayla Secura („Clone Wars“) oder Hera Syndulla („Rebels“), die zuletzt in der neuen Serie The Bad Batch mitspielte.

Bis zu Letzt wurde Jennifer Beals Erscheinen in der Serie geheim gehalten, doch nun ist die Katze aus dem Sack. Die Schauspielerin hat sich nach eigenen Angaben einen Kindheitstraum erfüllt, bestätigte Beals in einem Statement (per Twitter) – und erhält sogleich Antwort von ihrer Schauspielkollegin Ming-Na Wen.

So honored to be a part of the #StarWars family 🙏🏼The little kid in me is jumping up and down. ☺️https://t.co/PzjfxwtEf3 — Jennifer Beals (@jenniferbeals) November 1, 2021

Worum geht es in der Boba Fett-Serie?

In „The Book of Boba Fett“ kehrt der legendäre Kopfgeldjäger Boba Fett (Temuera Morrison) und seine Begleiterin Fennec Shand (Ming-Na Wen) in die Wüste von Tatooine zurück, um den Anspruch auf das Gebiet zu erheben, das einst von Jabba dem Hutten und seinem Verbrechersyndikat regiert wurde. Soweit die bislang bekannte Story der neuen Serie.

Darüber hinaus enthüllt der erste Trailer ein Wiedersehen mit einem bekannten Bösewicht: So wird etwa das Syndikat Crimson Dawn aus dem Han Solo-Film sowie den Comics ins Spiel gebracht. Zu diesem Zeitpunk hat sich Han Solos Kindheitsfreundin Qi’ra als Schurkin an die Spitze von Crimson Dawn gekämpft, wo sie nur noch Darth Maul unterstellt ist.

The Book of Boba Fett: Ein Bösewicht wird sicher zurückkehren – was ist Crimson Dawn?

Es könnte demnach gut sein, dass sich die aktuellen Ereignisse in den Comics mit denen in der Serie kreuzen und wir Emilia Clarke als Qi’ra in der Live-Action-Serie wiedersehen werden. Die weitere Besetzung der Serie wird bislang noch nicht verraten.

„The Book of Boba Fett“ wird von „The Mandalorian“-Schöpfer Jon Favreau gemeinsam mit Dave Filoni („Clone Wars“, „Rebels“) und Regisseur Robert Rodriguez („Sin City“) entwickelt. Rodriguez zeichnete bereits für die Folge verantwortlich, die die Rückkehr von Boba Fett in der 2. Staffel von „The Mandalorian“ ermöglichte.

