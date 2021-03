Nachdem Lucasfilm vor einigen Wochen Cara Dune-Darstellerin Gina Carano aus The Mandalorian gefeuert hatte, da sie mehrfach mit kontroversen Aussagen negativ aufgefallen war, gibt es nun neue Gerüchte über ihren Ersatz. Das Studio hat bereits in einer offiziellen Stellungnahme zur Sache bekräftigt, man werde den eigens für die Serie eingeführten neuen Charakter der Cara Dune nicht neu besetzen.

Was passiert nun mit dem neuen Charakter im Sternenkrieg-Universum? Zwar spielt Cara Dune in „The Mandalorian“ nur eine Nebenrolle, jedoch sollte die Ex-Soldatin und Rebellen-Kämpferin wohl einen wichtigen Part in der neuen Animationsserie Rangers of the New Republic einnehmen.

Nun kursieren neue Gerüchte über einen Ersatz in der Animationsserie: Fan-Liebling Hera Syndulla, Captian des Raumschiffes Ghost aus „Star Wars Rebels“, könnte in „Rangers of the New Republic“ einen wichtigen Part einnehmen. Offiziell bestätigt ist das noch nicht, auch sonst ist über die neue Serie wenig bekannt.

Hera in Star Wars Squadrons © Lucasfilm

Wer ist Hera Syndulla?

Es würde aber durchaus Sinn ergeben: Hera Syndulla vom Volk der Twi’lek auf dem Planeten Ryloth lebte während der Klonkriege und des Galaktischen Bürgerkriegs. Als Kind von Widerstandskämpfern schloss sie sich den Rebellen im Kampf gegen das Galaktische Imperium an und war in wichtigen Momenten bei der Schlacht von Scarif und der Schlacht von Endor auf Seiten der Rebellen-Allianz beteiligt. Auch steht sie in einer engen Verbindung zur Mandalorianerin Sabine Wren. Im Film Rogue One wird sie als General Syndulla erwähnt, auch taucht sie im neuen Game Star Wars: Squadrons auf.

Star Wars kündigt neue Serien mit Ahsoka und Rangers of the New Republic an

Rangers of the New Republic auf Disney+

Die Ablegerserie „Rangers of the New Republic“ von „The Mandalorian“ wird ebenso von Dave Filoni und Jon Favreau entwickelt. Im Mittelpunkt der Handlung stehen die Ranger im Outer Rim, wo auch die neue „Star Wars“-Serie spielt. Nach dem Fall des Imperiums befindet sich die neue Republik noch im Aufbau und kann nicht überall im Universum Präsenz zeigen. Aus diesem Grund sorgen sogenannte Ranger am Rande der Galaxie weit, weit entfernt für Recht und Ordnung und legen sich mit zahlreichen düsteren und gefährlichen Gestalten an.

Ein Release-Termin auf dem Streamingdienst Disney+ steht noch nicht fest. Jedoch wird fühestens 2022 mit einem Start der Serie gerechnet.

Inzwischen dürfen sich Fans Ende des Jahres auf die 3. Staffel von „The Mandalorian“ auf Disney+ freuen. Zeitnah ist auch der Start der weiteren „Star Wars“-Serie The Book of Boba Fett geplant.

