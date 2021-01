Einige Jahre lang dominierte die Serie Game of Thrones die Liste der am häufigsten illegal aus dem Internet heruntergeladenen TV-Serien. Mit dem Abschluss der Fantasyserie nach der 8. Staffel hat sich nun ein neuer Spitzenreiter für das Jahr 2020 gefunden: Die neue „Star Wars“-Serie The Mandalorian auf Disney Plus.

Während „Game of Thrones“ im herkömmlichen Fernsehen zu sehen war, wenn auch beim Pay-TV-Sender HBO und hierzulande zunächst bei Sky, so läuft der neue Serienhit über den wortkargen Kopfgeldjäger und seinem Schützling, Publikumsliebling Baby Yoda, ausschließlich auf dem neuen Streamingdienst Disney+.

The Mandalorian Staffel 2: Finale bringt legendäre Star Wars-Figur zurück

The Mandalorian auch bei illegalen Downloads ein Hit

Die wöchentliche Ausstrahlung des Space-Western dürfte mit ein Grund sein, warum sich die Mehrzahl der illegalen Downloads laut Torrent Freaks auf den neuen Serienhit konzentrieren – neben der Tatsache, dass die Serie auch legal von mehreren Millionen Zuschauern weltweit abgerufen wurde.

Das große weltweite Interesse an der „Star Wars“-Serie ist auch der Grund für Disney und Lucasfilm, eine Fülle an weiteren Serien und Spin-offs für die nächsten Jahre zu entwickeln. Erst kürzlich wurden etwa zehn neue Produktionen angekündigt, unter anderem auch eine Boba Fett-Serie.

Star Wars: The Mandalorian – Staffel 2 enthüllt: Boba Fett erhält eigene Serie auf Disney+

Top 10 der Torrent-Charts

Die Top 10 der Torrent-Charts beinhalten auch weitere neue Serienhits wie die etwas andere Superheldenserie The Boys auf Amazon Prime Video sowie die neue Star Trek-Serie Picard. Die üblichen Verdächtigen wie The Walking Dead, Westworld und Rick and Morty dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Das Portal Torrentfreak, die jährlich die am meisten illegal heruntergeladenen Serien ermitteln und veröffentlichen, verzichtet schon seit einigen Jahren auf die Angabe von geschätzten Download-Zahlen. Daher sind genaue Abrufzahlen, wie viele nun „The Mandalorian“ oder die anderen Serien illegal abgerufen haben, leider nicht bekannt.

Die Top 10 der Torrent-Charts 2020

Platz 1: The Mandalorian

Platz 2: The Boys

Platz 3: Westworld

Platz 4: Vikings

Platz 5: Star Trek: Picard

Platz 6: Rick and Morty

Platz 7: The Walking Dead

Platz 8: The Outsider

Platz 9: Arrow

Platz 10: The Flash