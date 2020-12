Das Star Wars-Universum wächst mit einer Fülle an neuen Serien für den Streamingdienst Disney+. Mit dem Erfolg von The Mandalorian kündigte Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy gleich zehn neue Produktionen in einer Galaxie, weit, weit entfernt an: Neben der Obi-Wan Kenobi-Serie mit Ewan McGregor und einem bestätigten Wiedersehen mit Hayden Christensen als Anakin Skywalker aka Darth Vader wurde jetzt eine Fülle an weiteren „Star Wars“-Serien angekündigt.

Lando-Serie mit Donald Glover

So erhält auch Publikumsliebling Lando Calrissian seine eigene Serie. Viel wurde über die Produktion von Serienmacher, Autor und Produzent Justin Simien („Dear White People“) noch nicht verraten, jedoch dürfte die Besetzung bereits feststehen: Donald Glover.

Der Schauspieler verkörperte die jüngere Ausgabe des Helden erstmals im Film Solo: A Star Wars Story und wird wohl auch in der Serie die Hauptrolle übernehmen. Mit seinem Charme, seiner Gewitztheit und seiner engen Freundschaft zu Han Solo und Chewie wurde Lando mit der Original-Trilogie von George Lucas ins Franchise eingeführt und erfreut sich bis heute großer Beliebtheit.

Gerüchten nach könnte die Serie um Lando nach den Geschehnissen von „Solo: A Star Wars Story“ drehen. Vielleicht ist ja sogar ein Wiedersehen mit dem Han Solo-Darsteller Alden Ehrenreich, Chewbacca (Joonas Suotamo) und Landos ehemaliges Raumschiff, den legendären Millennium Falken geplant? Bestätigt ist das aber noch nicht. Auch ist unklar, ob es auch ein Wiedersehen mit dem inzwischen über 80-jährigen Lando-Darsteller Billy Dee Williams aus „Das Imperium schlägt zurück“ (1980) der Original-Trilogie geben wird.

Noch befindet sich die „Lando“-Serie in einem recht frühen Station der Produktion und dürfte nicht vor 2022, wohl eher 2023 auf Disney+ erscheinen.

Disney Plus wird teurer: Das sind die neuen Preise für Disney+

Weitere Star Wars-Produktionen auf Disney+

Bis dahin gibt es aber für Fans der Saga eine Menge Nachschub: Eine dritte Staffel von „The Mandalorian“ ist für Herbst 2021 angekündigt, die „Obi-Wan Kenobi“-Serie befindet sich bereits in Arbeit und auch Ahsoka mit Hauptdarstellerin Rosario Dawson erhält eine eigene Serie.

Neu ist auch eine Serie über die Rangers of the New Republic, The Acolyte und Andor als Spin-off zum Film „Rouge One“ mit Diego Luna Rückkehr als Cassian Andor.

Dazu gibt es ein paar neue Animationsserien wie The Bad Batch als Ablegerserie von „The Clone Wars“, Visions mit Kurzfilmen im Anime-Stil und A Droid Story mit R2-D2 und C-3PO.

Im Kino geht es demnächst mit Rogue Squadron von „Wonder Woman“-Regisseurin Patty Jenkins im Dezember 2023 weiter, gefolgt von einem „Star Wars“-Film von Regisseur Taika Waititi, über den noch nichts bekannt ist.