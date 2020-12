The Mandalorian: Bereitet die neue Folge das Rangers-Spin-off vor?

Im Rahmen des The Walt Disney Company Investor Day 2020 verkündete Lucasfilm, The Mandalorian werde gleich zwei Spin-offs enthalten. Eines werde sich um Ex-Jedi Ahsoka Tano drehen, während das andere die Rangers der Neuen Republik in den Mittelpunkt rücken soll. Letzteres könnte kürzlich in Stellung gebracht worden sein.

Genauer in der diesen Freitag veröffentlichten 7. Episode der 2. „The Mandalorian“-Season (Kapitel 15). Was genau wir damit meinen, verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen. Da wir dabei nicht um massive Spoiler herumkommen werden, seid ihr hiermit gewarnt worden.

The Mandalorian: Wurde die Spin-Off-Serie in Position gebracht?

In der letzten Folge holten Din Djarin und Cara Dune den Kriminellen Mayfeld aus einem Straflager der Neuen Republik. Er soll ihnen dabei helfen, die Position von Moff Gideons Kreuzer zu ermitteln, damit sie Grogu retten können. Das Problem: Um an die gewünschten Daten zu gelangen, müssen sie in eine imperiale Basis eindringen.

Din und Mayfeld verkleiden sich daraufhin und brechen in einen solchen Stützpunkt ein, wo sie die benötigten Informationen auch erhalten. Nach ihrer erfolgreichen Flucht – und der Zerstörung der Basis – sagen unser wortkarger Hauptcharakter und Cara, Mayfeld solle verschwinden. Ein kleines Zeichen der Wertschätzung, weil er ihnen geholfen hat.

Konzeptzeichnung aus der 15. Episode von „The Mandalorian“ – Eine Vorbereitung für das Spin-off Rangers of the New Republic? (© Disney/Lucasfilm)



Was hat mit Rangers of the New Republic zu tun?

Doch wie soll nun diese Episode das Spin-off Rangers of the New Republic vorbereiten, wenn wir doch niemanden darin sehen, der diese Bezeichnung trägt? Nun, ein Ranger ist jemand, der sich für das Wohl einer Gemeinschaft einsetzt. Bedenken wir den Punkt in der Star Wars-Timeline dürfte damit wohl vor allem der Schutz vor den Überresten des Imperiums gemeint sein. Also genau das, was wir in dieser Folge sahen.

Indem er die Basis zerstörte, tat Mayfeld genau das: Er setzte sich für die Leute auf dem Planeten ein, die unter dem Imperium zu leiden hatten. Zudem dürfte Cara in ihm einen möglichen Verbündeten sehen, der ihr in Zukunft noch nützlich sein könnte, um weitere Missionen dieser Art durchzuführen. Er weiß, wie das Imperium funktioniert, was ihn zu einem wertvollen Partner für sie machen dürfte. Selbiges gilt für Fennec Shand, mit der sie in der „The Mandalorian“-Folge ebenfalls gut harmonierte.

Das alles ist nun natürlich erstmal noch Spekulation unsererseits, doch wir könnten hier die Anfänge eines Teams erlebt haben, das in „Rangers of the New Republic“ im Mittelpunkt stehen könnte. Wann wir weitere Informationen zum Spin-off erhalten und wann die Serie bei Disney+ starten wird, ist derzeit allerdings noch unbekannt.