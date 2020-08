Während Abonnenten von Netflix noch immer darauf warten, dass die letzten fünf Folgen der vierten Staffel von Rick and Morty auf dem Streamingdienst veröffentlicht werden, dürfen sich US-amerikanische Fans und solche unter euch, die Sky Ticket abonniert haben, darüber freuen, dass schon beinahe die 5. Staffel in den Startlöchern steht. Die neuen Folgen sind quasi auf dem Weg und ein erstes First-Look-Video bestätigt diese Tatsache.

Rick and Morty: Arbeiten an Staffel 5 laufen auf Hochtouren

Die Coronakrise ist in den USA noch längst nicht überwunden, was dazu führt, dass der Release von bereits abgedrehten Filmen immer wieder nach hinten verschoben wird, da die meisten Kinos noch immer geschlossen haben. Obwohl die Schöpfer von TV-Serien dieses Problem nicht haben, müssen sie sich doch mit einem ganz anderem Hindernis auseinandersetzen. Denn solange die Pandemie anhält, kann an neuen Folgen nur rudimentär gearbeitet werden.

Rick & Morty – Staffel 4: Warum kann die Katze sprechen?

Während es für manch eine Produktion fast schon unmöglich wäre, die Arbeiten einfach von zuhause aus zu erledigen, sehen Justin Roiland und Dan Harmon, die beiden Schöpfer von Rick & Morty, hier kein Problem und machen genau das. Die Arbeiten an Staffel 5 laufen laut offizieller Stellungnahme aus dem Homeoffice auf Hochtouren, was dazu geführt hat, dass wir bereits jetzt einen ersten Einblick in die neue Staffel erhalten.

Rick and Morty: Erster Einblick in Staffel 5

In dem First-Look-Trailer, der uns knappe zwei Minuten aus einer der kommenden Folgen der 5. Staffel zeigt, sehen wir, dass in der Adult-Swim-Serie alles beim Alten ist. Rick wurde mal wieder schwer verletzt und bereut es ausnahmsweise, seinen Enkel in eine solche Situation gebracht zu haben. Es gibt popkulturelle Anspielungen und Morty versucht ein ums andere Mal, bei seinem Schwarm Jessica zu landen.

Da er dieses Mal Glück damit hat und das Mädchen aus seiner Schule an einem Date interessiert ist, strengt sich Ricks Enkel umso mehr an, sich und seinen Opa zu retten. In letzter Sekunde schafft er es, der brenzeligen Situation durch ein sich schließendes Portal zu entkommen. Leider landet er dabei auf dem Meer, was bei Rick für Unbehagen sorgt, da dies seinen Nemesis auf den Plan ruft, Mr. Nimbus.

Wie ihr sehen könnt, ist die „Rick and Morty“-Folge noch längst nicht fertig. Aktuell ist der Ausschnitt nur rudimentär animiert und es fehlen einige Soundeffekte. Doch der erste Eindruck macht Hoffnung, dass die fünfte Staffel mit dem Niveau der ersten Vier mithalten kann und dank des hervorragenden Jobs, den Justin Roiland als Synchronsprecher macht, lässt sich dieser kurze Ausflug in die 5. Staffel auch in suboptimaler Qualität genießen.

Rick and Morty: Erste Informationen zu Staffel 6

Aktuell ist noch nicht bekannt, wann Staffel 5 veröffentlicht wird, doch zusammen mit der Video-Veröffentlichung gab Dan Harmon bekannt, dass die Drehbücher zur 5. Staffel von „Rick and Morty“ komplett geschrieben worden und dieser Part der Produktion als abgeschlossen gilt. Da aktuell im Homeoffice gearbeitet werden kann, soll die Wartezeit zwischen Staffel 4 und 5 weniger als zwei Jahre betragen, was auf einen Release zwischen Ende 2020 und Anfang 2021 hoffen lässt.

Rick and Morty-Autor schreibt das Skript zu Ant-Man 3

Weil die Arbeiten an Staffel 5 so gut voran gehen, arbeitet Harmon laut eigener Aussage bereits an den Drehbüchern zu Staffel 6. Wann wir mit dieser rechnen dürfen, steht natürlich noch in den Sternen, doch da von „Rick and Morty“ nach Staffel 3 satte 70 neue Folgen geordert worden, müssen sich Fans der Serie wohl keine Sorgen um die Zukunft machen.

Wem die Wartezeit, bis es endlich neue Folgen gibt, zu lange ist, mag vielleicht einen Blick in den neuesten Kurzfilm werfen, der vor einiger Zeit veröffentlicht wurde. Dabei handelt es sich um ein Werk, welches von verschiedenen Künstlern realisiert wurde und völlig losgelöst von der Serie existiert. In Sachen Skurrilität steht das Video dem Original jedoch in nichts nach.