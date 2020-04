Rick and Morty-Autor schreibt das Skript zu Ant-Man 3

Nach der Verzögerung und der anschließenden Neuplanung von „Black Widow“ hat sich der Rest des Marvel Cinematic Universe entsprechend verlagert. Mittlerweile haben Fans also Gewissheit darüber, welche Filme zwischen November 2020 und Juli 2022 erscheinen werden. Leider bleibt noch abzuwarten, wann wir tatsächlich mit „Ant-Man 3“ rechnen können, wobei der dritte Teil der Reihe nun mit prominentem Zugang im Autorenteam aufwarten kann.

Rick and Morty-Autor schreibt Ant-Man 3

The Hollywood Reporter enthüllt nun, dass „Rick and Morty“-Autor und Co-Produzent Jeff Loveness für das Drehbuch zu „Ant-Man 3“ angeworben werden konnte. Das Magazin wies darauf hin, dass dieser Vertrag erst kürzlich in den „frühen Tagen der Schließung Hollywoods“ geschlossen wurde und Loveness somit schon jetzt genug Zeit haben dürfte, um sich mit dem Schreiben des dritten Teils beschäftigen zu können.

© Marvel

Im November letzten Jahres, fast eineinhalb Jahre nachdem „Ant-Man and the Wasp“ in die Kinos gekommen war, wurde schließlich bestätigt, dass „Ant-Man 3“ erscheinen wird, wobei Peyton Reed, der Regisseur der ersten beiden Ant-Man-Filme, wieder das Ruder für die Produktion übernehmen wird. Da „Captain Marvel 2“ aktuell für den Juli 2022 eingeplant ist, können Fans des humorvollen Superhelden frühestens November 2022 mit dem Erscheinen des Films rechnen.

Rick and Morty: Trailer und Termin für die neuen Folgen der 4. Staffel

Jeffrey „Jeff“ Loveness war als Schreiber für die beliebte Serie „Rick and Morty“ tätig und stieß in der vierten Staffel zum Autorenteam dazu. In seiner aktiven Zeit schrieb er insgesamt vier Folgen der 4. Staffel, wobei Fans dessen Talent zunächst nur in der Folge „Claw and Hoarder: Special Ricktim’s Morty“ zu bewundern war. Die restlichen Folgen aus seiner Hand erscheinen erst mit der Veröffentlichung der zweiten Hälfte der Staffel, die in den USA im Mai dieses Jahr über die Bildschirme flimmern soll. Zum Abschluss seiner Arbeit im Team wird auch noch die erste Folge der kommenden 5. Staffel aus seiner Hand stammen.