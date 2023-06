The Witcher Staffel 4: Diesen beliebten Charakter soll ein berühmter Hollywood-Star spielen

Die dritte Staffel ist noch nicht veröffentlicht worden, doch Netflix scheint schon jetzt an Plänen für The Witcher Staffel 4 zu arbeiten. Gerüchten zufolge soll ein großer Hollywood-Star einen sehr beliebten Charakter in der nächsten Season darstellen.

Hollywood-Star für The Witcher Staffel 4

Informationen zu Staffel 4 von „The Witcher“ sind noch spärlich gesät, aber ein Bericht von Redanian Intelligence behauptet schon jetzt, dass Netflix daran arbeitet, einen „bedeutenden und sehr begabten Hollywood-Star in seinen späten 50ern oder 60ern“ für die Rolle des Regis in der Serie zu gewinnen.

Regis gehört zu den wohl beliebtesten Charakteren aus den Büchern von Andrzej Sapkowski und es scheint so, dass Staffel 4 Inspiration aus dem Buch „Feuertaufe“ ziehen wird, denn dort wurde Regis erstmals vorgestellt.

Wer ist Regis?

Für diejenigen, die mit der Figur noch nicht vertraut sind: Regis ist der Heilkundige, Alchemist und Bader (eine Art Arzt ohne Doktortitel, die kleine chirurgische Eingriffe ausführen können) von Dillingen. Er ist außerdem auch noch ein Vampir!

Er wird in den Büchern ein guter Freund von Geralt und rettet den Hexer und seine Gefährten oftmals aus brenzligen Situationen. Zusätzlich zu seiner Präsenz in den Büchern taucht Regis auch in der Erweiterung „Blood and Wine“ von The Witcher 3: Wild Hunt auf.

Der Charakter spielte eine wichtige Rolle im DLC, sodass Fans des CD-Projekt-Red-Spiels mit ihm vertraut sein sollten. In Anbetracht seiner Bedeutung für die Bücher und des Spiels ist es keine Überraschung, dass Netflix einen bekannten Schauspieler für die Rolle des Regis anheuern möchte.

Letzte Staffel für Henry Cavill

Zusätzlich könnte ein großer Hollywood-Name, der einen beliebten Charakter spielt, dabei helfen, das Interesse der Fans bei der Serie zu halten. Denn Staffel 3 wird die letzte sein, in der wir Henry Cavill als Geralt sehen werden. In Staffel 4 wird dieser von Liam Hemsworth ersetzt werden, da helfen auch keine Petitionen mehr!

Viele Fans haben schon angekündigt, dass sie die Serie nach Staffel 3 boykottieren werden. Dennoch ist Netflix weiterhin überzeugt davon „The Witcher“ sogar bis Staffel 5 weiterlaufen zu lassen, komme was wolle.

Wann erscheint Staffel 3 von The Witcher auf Netflix?

Die Wartezeit auf die neue Staffel von „The Witcher“ ist nicht mehr lang! Staffel 3 wird in zwei Teilen veröffentlicht werden. Teil 1 erscheint am 29. Juni 2023. Der zweite Teil wird am 27. Juli 2023 zu Netflix kommen. Hoffentlich wird die Staffel einen heldenhaften Abschied für Cavill bieten, wie Showrunnerin Lauren Hissrich angedeutet hat.