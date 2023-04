Jetzt steht es endlich fest: Das (allerletzte) Wiedersehen mit Henry Cavill als Geralt von Riva wird in The Witcher Staffel 3 noch in diesem Sommer stattfinden! Netflix hat einen ersten Trailer zu den neuen Folgen der beliebten Hexer-Saga mit Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra) veröffentlicht, der ziemlich düster daher kommt.

Wann kommt The Witcher Staffel 3 zu Netflix?

Wie nun Netflix offiziell bestätigt, soll Henry Cavills großer Abschied als Hexer Geralt in zwei Teilen veröffentlicht werden. Die ersten 5 von 8 Episoden der 3. Staffel von „The Witcher“ gehen am 29. Juni 2023 beim Streaminganbieter an den Start.

Doch lange müssen Fans nicht auf den 2. Teil warten: Die drei finalen Folgen der neuen Staffel werden nämlich schon wenige Wochen später am 27. Juli 2023 nachgereicht.

Heldenhafter Abschied von Henry Cavills Geralt bestätigt

Die neuen Folgen von „The Witcher“ werden gleichzeitig die letzten mit Geralt-Darsteller Henry Cavill sein, der bereits seinen Weggang von der Serie bestätigte. Während sich die große Fangemeinde unerlässlich für eine Rückkehr des beliebten Schauspielers ausspricht, ist seine Nachfolge mit Liam Hemsworth als neuer Geralt-Darsteller ab Staffel 4 bereits in trockenen Tüchern.

Doch bis es soweit ist, dürfen sich Fans auf einen gebührenden Abgang von Henry Cavill freuen, bestätigte unlängst Showrunnerin Lauren Hissrich. Von einem „heldenhaftesten Abschied“ ist die Rede:

„Henry hat der Show so viel gegeben und deshalb wollen wir das angemessen ehren“, meint Hissrich und betont, „dass Staffel 3 [ihrer] Meinung nach am ehesten einer Eins-zu-Eins-Adaption der Bücher entspricht“.

So geht es in The Witcher Staffel 3 weiter

Inzwischen wurden erste Story-Details zu Staffel 3 „The Witcher“ offiziell enthüllt, die wie folgt aussehen:

Während Monarchen, Magier und Bestien des Kontinents darum wetteifern, sie zu fangen, nimmt Geralt sich Ciri von Cintra an, um sie vor ihren Verfolgern zu verstecken mit der Absicht, seine neu vereinte Familie vor denen zu schützen, die sie bedrohen und zu zerstören versuchen. Yennefer von Vengerberg führt Ciri zur gut geschützten Festung Aretuza, wo ihre magische Ausbildung beginnt. Dort hofft Yennefer, mehr über die düsteren Mächte in Erfahrung zu bringen, die Ciri umgeben. Schon bald finden sich die drei in einem Strudel aus politischer Korruption, dunkler Magie und Verrat wieder. Um einander nicht für immer zu verlieren, nehmen Geralt, Ciri und Yennefer die vor ihnen liegenden Kämpfe an …

