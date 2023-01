Die Fantasy-Reihe The Witcher auf Netflix ist derzeit angeschlagen. Nicht nur sträuben sich einige Fans gegen den neuen Geralt-Darsteller Liam Hemsworth. Die Prequel-Serie „The Witcher: Blood Origin“ fiel bei den Zuschauern und Kritikern zudem rigoros durch.

Der Streaming-Riese soll an der Serie jedoch festhalten wollen. So wird nun berichtet, dass Netflix eine fünfte Staffel von „The Witcher“ planen soll. Die vierte Staffel mit Hemsworth als neuen Protagonisten befindet sich derzeit noch in Arbeit.

Beide kommenden Staffeln von The Witcher könnten hintereinander gedreht werden

So berichtet die Webseite Redanian Intelligence davon, dass Netflix die Serie um eine vierte und fünfte Staffel verlängert hat. Offiziell spricht das Unternehmen derzeit jedoch nur über eine neue vierte Staffel, in der Liam Hemsworth, der Bruder von Thor-Darsteller Chris Hemsworth, den Hexer Geralt von Riva darstellen wird.

Die vierte Staffel soll sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Anscheinend könnten Staffel vier und fünf von „The Witcher“ hintereinander gedreht werden, was mehr als die Hälfte des Jahres 2023 in Anspruch nehmen soll.

Ob die mögliche fünfte Season der Serie die letzte sein wird, ist noch nicht bekannt. Auch wenn Staffel 5 von „The Witcher“ derzeit noch geplant sein sollte, könnte sich dies noch jederzeit ändern.

Derzeit befindet sich die dritte Staffel der Fantasy-Serie in der Postproduktion und soll im Sommer 2023 bei Netflix an den Start gehen. Staffel 3 wird die letzten Folgen mit Henry Cavill als Geralt zeigen.

Die Showrunnerin Lauren Hissrich versprach, Cavill einen „heldenhaften Abschied“ zu spendieren. Die Fans von „The Witcher“ sind mit der Neubesetzung jedoch weniger einverstanden: In einer Online-Umfrage gaben über 80 Prozent der teilnehmenden Zuschauer an, der Serie ohne Henry Cavill in der Hauptrolle den Rücken kehren zu wollen.