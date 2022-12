Der Höhenflug für die Netflix-Serie The Witcher erlebt einen herben Rückschlag: Während weiterhin die Fans mit der Entscheidung hadern, dass Henry Cavill als Geralt von Riva mit der 4. Staffel die Hexer-Saga verlassen wird, sollte die neue Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin die Vorfreude auf die 3. Staffel mächtig anheizen.

Doch die ersten Kritiken sprechen eine völlig andere Sprache und geben Netflix zum Jahresende hin einen deftigen Dämpfer: Die Kritiker ebenso wie die Witcher-Fans hassen die Prequel-Miniserie!

The Witcher: Blood Origin wird zum Flop

Während „The Witcher: Blood Origin“ seit dem Start am 25. Dezember beim Streamingdienst die Netflix Top 10 stürmt und eigentlich ein positives Bild abgibt, hagelt es negative und teilweise vernichtende Kritiken bei diversen Wertungsportalen.

Die vierteilige Miniserie über die Vorgeschichte der Hexer-Saga kommt etwa bei Rotten Tomatoes nicht über 33 Prozent positiver Kritiken. Beim Publikum und den Fans wird die Produktion mit miesen 10 Prozent sogar deutlich stärker abgestraft. Selbst die inzwischen abgesetzte „Resident Evil“-Serie erreichte mit 54 Prozentpunkten bei den Kritikern und 26 Prozent bei den Zuschauern eine höhere Wertung.

Ein ähnliches Bild liefert Metacritic ab: Den Witcher-Fans ist hier die neue Serienproduktion nicht mehr als 1 Punkt von 10 möglichen Punkten wert, was die Wertung der Serie mit 0,7 in den tiefroten Bereich einsortiert. Der Metascore der Kritiker bewegt sich bei gnädigen 47 Prozent.

Kritik an die Witcher-Macher wird lauter

Zahlreiche Fan zeigen offen ihren Unmut gegenüber den Witcher-Machern, dass sich die Autoren immer weniger an das Original halten. Eine ähnliche Kritik wurde bereits von dem scheidenden Geralt-Darsteller Henry Cavill offen angesprochen, was wohl auch ein Grund für seinen Ausstieg aus der Serie bedeutete.

Inzwischen tauchen Gerüchte auf, dass sich der Schauspieler in den letzten beiden Staffeln aktiv in die Gestaltung der Drehbücher eingeschaltet habe und teilweise auch Textpassagen umgeschrieben habe, was bei der Showrunnerin und den übrigen Autoren nicht besonders gut aufgenommen wurde. Ob an den Gerüchten etwas dran ist, konnte bislang noch nicht bestätigt werden.

Für die Prequel-Serie, zu der es keine konkrete Vorlage gibt, bemängeln die Fans etwa eine uninteressante Handlung, schwache Dialoge und eine mangelhafte Umsetzung der Spezialeffekte sowie Action-Szenen. Da hilft wohl auch ein Wiedersehen mit Publikumsliebling Jaskier und Ciri im Abspann nichts mehr…

Was meint ihr zum Witcher-Prequel? Teilt uns eure Meinung hier in den Kommentaren mit.