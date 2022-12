Amazon widmet sich demnächst gleich zwei erfolgreichen Videospielreihen und kündigt jeweils eine Serien-Adaption an. Gestern erst wurde offiziell eine God of War-Serie nach der beliebten PlayStation-Spielreihe bestellt, die sich der Neuauflage von 2018 mit Kratos und Atreus als Vorlage bedient.

Nur wenige Stunden später erfolgte eine weitere Ankündigung einer Spiele-Adaption: Warhammer 40K wird ebenso von Amazon als Serie verfilmt. Dabei taucht ein Name auf, der bereits als großer Fan der populären Spielreihe bekannt ist: Henry Cavill! Der künftige Ex-Witcher und gezwungenermaßen Ex-Superman schwingt demnächst in einer Hauptrolle die Waffen im Kampf, um die Zukunft der Menschheit zu retten.

Noch ist der Deal mit Games Workshop nicht endgültig abgeschlossen, die Verhandlungen mit dem großen Streaminganbieter laufen noch. Geld genug scheint Amazon zu haben, obwohl man derzeit mit der Der Herr der Ringe-Serie bereits eine der teuersten Serien produziert.

Sollte der finale Startschuss hoffentlich demnächst erfolgen, dann wird Henry Cavill – selbst begeisterter Fan des Strategiespiels – die Warhammer 40K-Serie mitproduzieren, neben seiner Funktion als Hauptdarsteller.

Warhammer 40K: Ein über 35 Jahre anhaltender Erfolg

In Warhammer 40K kämpft der Spieler neben seinen Mitstreitern 40.000 Jahre in der Zukunft gegen mächtige Armeen von Mutanten und Aliens aus unzähligen, vom Krieg zerrütteten Welten.

Das Tabletop-Strategiespiel von Games Workshop erschien erstmals 1987 und ist bis heute ein äußerst beliebtes und erfolgreiches Kultspiel mit zahlreichen Erweiterungen und Ablegern. Hinzu kommen Romane und diverse Videospielreihen etwa für die PS5, die das umfangreiche Franchise abrunden.

Erste Versuche, die Story zu verfilmen, gab es in der Vergangenheit bereits vielfach, über den Status von Fan-Projekten ist es aber nie hinaus gegangen. Das möchte Amazon nun ändern – und dürfte allein für die aufwendige Produktion eine Menge Geld in die Hand nehmen. Hoffen wir, dass es sich lohnt und keine Enttäuschung wird wie beim World of Warcraft-Film.

