The Witcher 3. Staffel ist pausiert: Henry Cavill rüstet seinen Gaming-PC auf

Wir berichteten bereits vor rund zwei Jahren über Geralt-Darsteller Henry Cavill und seine Leidenschaft für PC-Hardware. Nicht nur, dass der Schauspieler gerne Games wie World of Warcraft zockt, er schraubt offenbar auch regelmäßig an seinem eigenen Gaming-PC.

Da aufgrund von COVID-19 die Produktion der dritten Staffel von The Witcher derzeit pausiert ist, hat Cavill aktuell wieder Zeit, um seinem PC ein neues Upgrade zu verpassen. Während wir also eventuell etwas länger auf die neue Staffel rund um Hexer Geralt von Riva warten müssen, können wir Cavill beim Schrauben über die Schulter schauen.

Neue Wasserkühlung für Cavills PC

Was genau ist der Grund für das PC-Upgrade? Wie Cavill auf Instagram schreibt, hat offenbar seine AIO-Wasserkühlung den Geist aufgegeben. Während er diese durch ein aktuelleres Modell von NZXT ersetzte, beschloss er außerdem die drei mitgelieferten CPU-Lüfter, die am Radiator verbaut werden, auszutauschen.

Entschieden hat sich Cavill für einen Satz von vier Noctua-Lüftern, die zu den besten Modellen auf dem Markt gehören und sicherlich keine schlechte Wahl sind. Allerdings wartet er derzeit noch auf zwei weitere Exemplare, um seinen Gaming-PC zu vervollständigen, „aber ich wurde enorm ungeduldig und installierte die, die ich schon hatte.“

Welche Komponenten stecken in Cavills Gaming-PC?

Während Cavill zum Zeitpunkt unseres ersten Beitrags noch eine RTX 2080 Ti in seinem PC verbaut hatte, steckt seit Ende Dezember 2020 eine RTX 3090 (in der Founders Edition von Nvidia) in dem Rechner. Damit dürfte der Superman-Darsteller absolut keine Probleme haben, um aktuelle Spiele in höchster Auflösung und mit mindestens 60 fps flüssig zu spielen.

Als Mainboard wird anscheinend weiterhin das Asus ROG Crosshair VIII Hero benutzt. Ist der Prozessor nicht ebenfalls ausgetauscht worden, dürfte noch ein AMD Ryzen 9 3900X seine Arbeit verrichten. 32 GB RAM von G.Skill sind auf der rechten Seite des Mainboards in Form von zwei Modulen mit jeweils 16 Gigabyte verbaut. Sämtliche Komponenten finden in dem Tower-Gehäuse Fractal Design Define 7 Platz.

Auf dem dritten Bild auf Instagram fällt auf, dass der PC offensichtlich noch immer recht hohe Temperaturen anzeigt. Schließlich werden direkt auf dem Sockel der Wasserkühlung, die auf dem Prozessor sitzt und diesen kühlt, die Temperaturen angezeigt. Auf dem Display erkennen wir 64 Grad für die CPU und 68 Grad für die Grafikkarte.

Dazu schreibt Cavill allerdings: „Keine Sorge, diese Temperaturen sind im Spiel.“ Somit können sich die Temperaturen absolut sehen lassen. Interessant zu erfahren wäre nun aber noch, welches Game Henry Cavill aktuell zockt.

Wie gefällt euch der Gaming-PC von Henry Cavill? Schreibt uns eure persönliche Meinung gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.