Der Twitch– und YouTube-Content Creator Rewinside zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Streamer*innen Deutschlands. Dementsprechend brennend interessiert viele Fans, was eigentlich bei ihm unter der Haube werkelt. Das Setup umfasst einen ganz speziellen Gaming-PC, eine Sonderanfertigung, die offenbar richtig viel Geld wert ist.

Rewinsides Gaming-PC soll 11.000 Euro wert sein

Unges Gaming-PC haben wir euch parallel vorgestellt, der im Vergleich zur Konkurrenz sehr viel moderater ausfällt. Dessen Setup soll um die 4.800 Euro gekostet haben und lässt trotzdem keine Wünsche übrig.

Der Gaming-PC von Streamer Rewinside bewegt sich hingegen eher auf dem Niveau von Knossi oder MontanaBlack. Während Knossi irrwitzige 12.000 Euro bezahlt haben soll, wurden bei MontanaBlack geradezu lächerliche 15.000 Euro für das Setup fällig. Bei Rewinside sieht die Sache so aus: Er hat den PC wohl geschenkt bekommen, er soll aber 11.000 Euro wert sein.

Custom-Design von Caseking: Das Ganze beruht offenbar auf einer Partnerschaft mit Caseking. Die haben Rewinside einen ganz speziellen, maßgeschneiderten PC zusammengebastelt, der mit haufenweise Lüftern, viel RGB-Beleuchtung und einer ziemlich hübschen Custom-Wasserkühlung daherkommt. Dazu gibt es natürlich eine RTX 3090 (zum Zeitpunkt des Zusammenbaus war die RTX 3090 Ti noch nicht auf dem Markt).

Das sind die Einzelteile von Unge:

Kühlung

Datenträger

SSDs: Corsair MP 600 1 TB, 2x Corsair MP 400 4 TB

Was fällt dabei auf? Im direkten Vergleich zu Unges Setup verfügt der Gaming-PC von Rewinside über einen stärkeren Prozessor, höher taktenden Arbeitsspeicher und ein etwas besser ausgestattetes Mainboard. Vor allem macht aber natürlich die Custom-Wasserkühlung ordentlich was her, wodurch die unzähligen Lüfter allerdings auch ziemlich überflüssig wirken.

Wenn ihr sehen wollt, wie der PC von Rewinside zusammengebaut wurde, könnt ihr euch hier das entsprechende Caseking-Video ansehen. Die Reaktion von Rewinside seht ihr in diesem YouTube-Video von ihm.

