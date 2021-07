Twitch: Knossis neuer Gaming-PC kostet 12.000 Euro, so teuer wie ein Kleinwagen

Reichweitenstarke Streamer bei Twitch wie zum Beispiel MontanaBlack, Gronkh oder auch Knossi benötigen für ihre regelmäßigen Livestreams natürlich die passende Hardware, damit die Übertragung ohne Lags und Ruckler bei den Zuschauer*innen ankommt. Im vergangenen Jahr haben wir euch den neuen Gaming-PC von Marcel „MontanaBlack“ Eris gezeigt, der nicht nur satte 15.000 Euro kostet, sondern außerdem über eine integrierte PS4 Pro verfügt.

Diese Hardware-Komponenten stecken in Knossis Gaming-PC

Doch wie sieht es bei Montes Kollegen Jens „Knossi“ Knossalla aus, der mit mehr als 1,7 Millionen Followern einen der größten deutschsprachigen Twitch-Kanäle betreibt?

In einem aktuellen Livestream hat der Streamer und selbsternannte König des Internets seinen neuen Gaming-PC vorgestellt, der von Caseking entwickelt und zusammengebaut worden ist. Mit einem Wert von rund 12.000 Euro kommt dieser zwar nicht ganz an den von Monte heran, die verbauten Komponenten gehören aber natürlich dennoch zu der besten PC-Hardware, die man derzeit kaufen kann– sofern sie denn verfügbar ist!

Das ist Knossis neuer Gaming-PC

Tom Hartung von Caseking erklärte in dem Livestream das Konzept hinter dem neuen Rechner für Knossi. Besonders wichtig sei ihm bei der Konzeptionierung gewesen, dass der PC vor allem wartungsfrei sei und zum Beispiel die Kühlflüssigkeit nicht ausgewechselt werden müsse. Da Knossi von sich selbst behautet, nicht sonderlich viel Erfahrung mit PCs und deren Technik zu haben, dürfte das die richtige Entscheidung gewesen sein.

Das Herzstück des neuen Gaming-PCs von Knossi bildet der AMD Ryzen 9 5950X, ein16-Kern-Ryzen-Prozessor sowie ein Custom-Modell der RTX 3090 von Asus. Die Grafikkarte der aktuellen Nvidia RTX 30er-Serie ist die aktuell beste Karte, die sich Spieler*innen zulegen können.

Wie viel kosten die einzelnen Komponenten?

Dafür hat es aber auch der Preis in sich. Hinzu kommt außerdem die über lange Zeit sehr schlechte Verfügbarkeit der Grafikkarten. Zwar sinkt der Preis nach und nach, dennoch müsst ihr für ein Custom-Modell der RTX 3090 aktuell noch immer 1.500 Euro bis 2.300 Euro auf den Tisch legen.

Etwas „günstiger“ kommt ihr bei dem Prozessor AMD Ryzen 9 5950X weg, dieser kostet bei Alternate aktuell 789 Euro. Ein weiteres Highlight ist die Magwell Pro Capture Card, die laut Tom 2.000 Euro kostet und für den normalen User eigentlich völlig überdimensioniert ist. Damit Knossi seine verschiedenen Kameras an den PC anschließend kann, ist ein Elgato Cam Link Pro verbaut. Die PCIe-Aufnahmekarte verfügt über insgesamt vier HDMI-Eingänge. Der Streamer kann theoretisch also bis zu vier verschiedene Kameras via HDMI an sein Setup anschließen.

Beim Mainboard handelt es sich um ein ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero, das auf dem AMD-X570-Chipsatz basiert und AMD-Prozessoren für den Sockel AM4 unterstützt. Es verfügt über vier DDR4-Slots für bis zu 128 Gigabyte Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung gehören drei PCIe-4.0-x16-Slots und ein PCIe 4.0 x1 Slot. Der Preis liegt bei Alternate bei 469 Euro.

Als Gehäuse hat Caseking den Midi-Tower O11DX von Lian Li genutzt, das 139,90 Euro kostet und gebürstetes Aluminium mit Temperglas-Elementen kombiniert.